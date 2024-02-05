В Улан-Удэ пришло время массовой покупки молочных продуктов

7 февраля на Центральном рынке Улан-Удэ в честь приближающегося Сагаалгана пройдет ярмарка «Белый месяц-2024». Это совместная акция мэрии города, минсельхоза Бурятии и кооператоров республики.«В ярмарке примут участие около 30 местных товаропроизводителей, выпускающие в широком ассортименте бурятские мясные деликатесы, молочную продукцию», - сообщила Светлана Терещенко, зампред комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ.Покупателям представят хошхонок, буузы и иные полуфабрикаты, сыр, молоко, пенки, сливки, творог, имбирные пряники, боовы и другие продукты к праздничному столу. Обычное мясо тоже будет, также как рыба и дикоросы. Продукция пройдет ветпроверку, так что покупатели могут быть уверены в ее безопасности для здоровья. Желающие также смогут купить подарочную продукцию, сувениры.В мэрии подчеркивают, что ярмарка однодневная. Она откроется в 11 часов.Возрастное ограничение: 6+Фото: мэрия Улан-Удэ