Общество 05.02.2024 в 17:26

В Улан-Удэ пришло время массовой покупки молочных продуктов

Накануне Белого месяца в городе пройдет специальная ярмарка
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ пришло время массовой покупки молочных продуктов
7 февраля на Центральном рынке Улан-Удэ в честь приближающегося Сагаалгана пройдет ярмарка «Белый месяц-2024». Это совместная акция мэрии города, минсельхоза Бурятии и кооператоров республики.

«В ярмарке примут участие около 30 местных товаропроизводителей, выпускающие в широком ассортименте бурятские мясные деликатесы, молочную продукцию», - сообщила Светлана Терещенко, зампред комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ.

Покупателям представят хошхонок, буузы и иные полуфабрикаты, сыр, молоко, пенки, сливки, творог, имбирные пряники, боовы и другие продукты к праздничному столу. Обычное мясо тоже будет, также как рыба и дикоросы. Продукция пройдет ветпроверку, так что покупатели могут быть уверены в ее безопасности для здоровья. Желающие также смогут купить подарочную продукцию, сувениры.

В мэрии подчеркивают, что ярмарка однодневная. Она откроется в 11 часов.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: мэрия Улан-Удэ

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