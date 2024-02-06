В районе Бурятии проштрафились сразу 33 чиновника

Прокуратура Бурятии выявила нарушения антикоррупционного законодательства в работе администрации Кабанского района и ее структурных подразделений.«Установлено, что отдельные муниципальные служащие в справках о доходах не указали сведения о получении иных видов доходов (от продажи имущества, пенсионном и социальном обеспечении), банковских счетах, открытых на имя служащих либо их супругов. В ряде случаев неверно были указаны данные о принадлежащих им на праве собственности земельных участках», - рассказали о сути претензий в надзорном ведомстве.По результатам проверки прокуратура внесла главе района и руководителям структурных подразделений 7 представлений. По результатам их рассмотрения 33 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»