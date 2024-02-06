Общество 06.02.2024 в 09:37

В районе Бурятии проштрафились сразу 33 чиновника

Их декларации привлекли внимание прокуратуры
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Текст: Андрей Константинов
В районе Бурятии проштрафились сразу 33 чиновника
Прокуратура Бурятии выявила нарушения антикоррупционного законодательства в работе администрации Кабанского района и ее структурных подразделений.

«Установлено, что отдельные муниципальные служащие в справках о доходах не указали сведения о получении иных видов доходов (от продажи имущества, пенсионном и социальном обеспечении), банковских счетах, открытых на имя служащих либо их супругов. В ряде случаев неверно были указаны данные о принадлежащих им на праве собственности земельных участках», - рассказали о сути претензий в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокуратура внесла главе района и руководителям структурных подразделений 7 представлений. По результатам их рассмотрения 33 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: «Номер один»
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прокуратура декларация

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