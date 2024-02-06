Общество 06.02.2024 в 10:05

В Бабушкине после капремонта открыли врачебную амбулаторию

Реконструкцию объекта профинансировали в рамках президентской госпрограммы
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Текст: Андрей Константинов
В Бабушкине после капремонта открыли врачебную амбулаторию
Врачебная амбулатория в городе Бабушкин Кабанского района открылась после капитального ремонта. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, на капремонт было выделено 75,5 млн рублей в рамках президентской госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

5 февраля в рамках рабочей поездки в Кабанский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил обновлённое медицинское учреждение.

- По решению президента у нас два проекта: это национальный проект «Здравоохранение» и отдельно проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». Здесь, в Кабанском районе, Селенгинскую больницу отремонтировали, поликлинику построили, детскую поликлинику построили. Ремонтируем амбулатории, купили компьютерный томограф в Кабанскую ЦРБ. В общем, делаем так, чтобы у нас здравоохранение было ближе к людям, - сообщил глава Бурятии.


По поручению Алексея Цыденова амбулатория обеспечена необходимым оборудованием. Для этих целей из республиканского бюджета выделили дополнительно более 5 млн рублей. Приобретены паровой стерилизатор, аппарат УЗИ, стоматологическая установка, электрокардиограф, коагулометр, спирограф. Из Кабанской поликлиники передан флюороаппарат.

Как рассказала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, на третьем этаже амбулатории по просьбе местных жителей оборудована детская игровая. Также руководству медучреждения рекомендовано организовать кабинеты помощи социальных работников.


Глава Кабанского района Алексей Сокольников сообщил, что объект сдан в эксплуатацию на год вперёд. «На всех сельских сходах и общественных собраниях вопрос ставился очень остро. Нас услышали и в республиканском правительстве, в федеральном правительстве. И в очень короткий срок созданы все условия», - подчеркнул глава Кабанского района.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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