Жителям Бурятии придется чипировать своих животных

С 1 марта в России вводится обязательное маркирование и учет сельскохозяйственных животных. Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, животным через чипы или бирки будет присваиваться уникальный номер, по которому их можно будет отслеживать и контролировать в специальной программе.Есть четкие сроки, к которым нужно промаркировать и зарегистрировать конкретные виды животных:- К 1 сентября 2024 года должны быть промаркированы и зарегистрированы весь крупный рогатый скот, свиньи, птица и лошади в промышленном секторе.- До 1 марта 2025 года нужно зарегистрировать лошадей в личных подсобных хозяйствах, а до 1 сентября 2025 года – пчел и пушиных зверей, а также верблюдов, оленей и кроликов в промышленном секторе.- К 1 марта 2026 года нужно зарегистрировать всех рыб, а до 1 сентября того же года – верблюдов в личных подсобных хозяйствах, а также птиц, оленей и кроликов в частных хозяйствах и мелкий рогатый скот.«Маркирование и учет животных проводятся для предотвращения распространения заразных болезней и для выявления источников и путей распространения болезней животных. Маркирование осуществляется при рождении животного или при его импорте на территорию России. Бирки, которые используют ветеринарные специалисты, имеют уникальные номера, которые гарантируют, что они не будут повторяться. Диапазон номеров выдают производители по решению Федеральной службы Россельхознадзора», - рассказали в Управлении ветеринарии.Маркирование может быть визуальным, электронным или комбинированным и представляет собой нанесение или закрепление специальных маркировочных средств на тело животного. Владелец животного может самостоятельно провести маркирование или привлечь ветеринаров, а также сам выбрать средство маркирования из чипа, бирки, болюса, ошейника, клеймирования и т.д.В Бурятии с 2022 года учет животных ведется в автоматизированной системе РегАгро, затем данные будут интегрированы в федеральную систему в области ветеринарии. В базу данных обязательно вносятся информация о виде животного, породе, дате рождения, маркировке, цели и типе содержания, месте рождения, информация о владельце, уникальные номера родителей животного, данные о проведении лечения и профилактических мероприятий, масть и пол животного.За нарушение ветеринарных правил по маркированию и учету животных предусмотрена административная ответственность.Фото: «Номер один»