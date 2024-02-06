Аэропорт в Монголии впервые получил четыре звезды в рейтинге международной организации

Международный аэропорт Чингисхан впервые в истории Монголии удостоился оценки «4 звезды» от международной исследовательской и оценочной организации SKYTRAX.«Skytrax - международная организация, которая с 1989 года оценивает по пятибалльной шкале аэропорты по более чем 800 показателям, таких как дизайн терминала, услуги для пассажиров, техническое обслуживание, чистота и т.д. В этом рейтинге наш аэропорт Чингисхан впервые в истории гражданской авиации Монголии получил 4 звезды, который имеют аэропорты Франкфурта, Сиднея и лондонский Хитроу», - рассказали в пресс-службе аэропорта.Международный аэропорт «Чингисхан» построили и открыли в 2021 году на льготный кредит Японии. Площадь аэродрома, имеющего одну взлетно-посадочную полосу длиной 3,6 км и шириной 45 м, составляет порядка 104 тыс. кв. м, а пассажирских терминалов - около 35 тыс. кв. м. В 2024 году он планирует принять более 2 млн. пассажиров.Из аэропорта осуществляют прямые рейсы по 105 направлениям 12 монгольских и зарубежных перевозчиков. Среди них российская авиакомпания «ИрАэро», которая летает в Иркутск и Красноярск. В первой половине 2024 года планируется открытие прямых авиарейсов из Улан-Батора в Сан-Франциско.Фото: «Номер один»