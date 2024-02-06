Общество 06.02.2024 в 12:37
Врачи Центра восточной медицины помогли сразу двум пассажирам самолета
Во время перелета у них возникли серьезные проблемы с давлением
Текст: Андрей Константинов
Врачи Центра восточной медицины из Улан-Удэ оказали помощь сразу двум пассажирам самолета. Как сообщили в Минздраве Бурятии, Валентина Базарова и Дарима Дашицыренова глубокой ночью летели рейсом Москва — Улан-Удэ. В это время экипаж самолета объявил, что людям на борту требуется помощь врачей.
«Нам сообщили, что женщине стало плохо, у нее упало артериальное давление. Пассажирка была в сознании, но разговор был затруднён из-за рвоты. Мне важно было послушать её пульс, чтобы понять критичность состояния. При постановке пальцев к пульсу я поняла, что речь не идёт о реанимации. Женщине на стали колоть поднимающий давление препарат, а дали стакан теплой воды и провели точечный массаж. После чего ей стало намного лучше», - рассказала врач-невролог Валентина Базарова.
У еще одного пассажира давление, наоборот, подскочило. Врачи Центра восточной медицины дали ему препарат для снижения давления, который носят с собой на всякий случай.
«Мы также дали мужчине рекомендации по снижению веса и здоровому образу жизни, объяснили, что возможно у него ещё есть шанс жить не «на таблетках», а на ЗОЖ», — рассказала Валентина Базарова.
В итоге все пассажиры рейса благополучно долетели до Улан-Удэ.
Напомним, недавно женщину, которой стало плохо в самолете, спас депутат Хурала Бурятии, бывший главврач БСМП Вячеслав Дондоков.
Фото: Минздрав Бурятии
«Нам сообщили, что женщине стало плохо, у нее упало артериальное давление. Пассажирка была в сознании, но разговор был затруднён из-за рвоты. Мне важно было послушать её пульс, чтобы понять критичность состояния. При постановке пальцев к пульсу я поняла, что речь не идёт о реанимации. Женщине на стали колоть поднимающий давление препарат, а дали стакан теплой воды и провели точечный массаж. После чего ей стало намного лучше», - рассказала врач-невролог Валентина Базарова.
У еще одного пассажира давление, наоборот, подскочило. Врачи Центра восточной медицины дали ему препарат для снижения давления, который носят с собой на всякий случай.
«Мы также дали мужчине рекомендации по снижению веса и здоровому образу жизни, объяснили, что возможно у него ещё есть шанс жить не «на таблетках», а на ЗОЖ», — рассказала Валентина Базарова.
В итоге все пассажиры рейса благополучно долетели до Улан-Удэ.
Напомним, недавно женщину, которой стало плохо в самолете, спас депутат Хурала Бурятии, бывший главврач БСМП Вячеслав Дондоков.
Фото: Минздрав Бурятии