Общество 06.02.2024 в 12:37

Врачи Центра восточной медицины помогли сразу двум пассажирам самолета

Во время перелета у них возникли серьезные проблемы с давлением
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Врачи Центра восточной медицины помогли сразу двум пассажирам самолета
Врачи Центра восточной медицины из Улан-Удэ оказали помощь сразу двум пассажирам самолета. Как сообщили в Минздраве Бурятии, Валентина Базарова и Дарима Дашицыренова глубокой ночью летели рейсом Москва — Улан-Удэ. В это время экипаж самолета объявил, что людям на борту требуется помощь врачей.

«Нам сообщили, что женщине стало плохо, у нее упало артериальное давление. Пассажирка была в сознании, но разговор был затруднён из-за рвоты. Мне важно было послушать её пульс, чтобы понять критичность состояния. При постановке пальцев к пульсу я поняла, что речь не идёт о реанимации. Женщине на стали колоть поднимающий давление препарат, а дали стакан теплой воды и провели точечный массаж. После чего ей стало намного лучше», - рассказала врач-невролог Валентина Базарова.

У еще одного пассажира давление, наоборот, подскочило. Врачи Центра восточной медицины дали ему препарат для снижения давления, который носят с собой на всякий случай.

«Мы также дали мужчине рекомендации по снижению веса и здоровому образу жизни, объяснили, что возможно у него ещё есть шанс жить не «на таблетках», а на ЗОЖ», — рассказала Валентина Базарова.

В итоге все пассажиры рейса благополучно долетели до Улан-Удэ.

Напомним, недавно женщину, которой стало плохо в самолете, спас депутат Хурала Бурятии, бывший главврач БСМП Вячеслав Дондоков.

Фото: Минздрав Бурятии
Теги
врачи помощь самолет

Все новости

Врачи Центра восточной медицины помогли сразу двум пассажирам самолета
06.02.2024 в 12:37
В Бурятии забывчивая женщина едва не задохнулась в дыму
06.02.2024 в 12:04
Аэропорт в Монголии впервые получил четыре звезды в рейтинге международной организации
06.02.2024 в 11:45
В Улан-Удэ «заминировали» Дом печати
06.02.2024 в 11:26
В Бурятии кот стал жертвой пожара в райцентре
06.02.2024 в 11:02
Житель Улан-Удэ подарил другу автомобиль стоимостью почти в миллион
06.02.2024 в 10:49
Жителям Бурятии придется чипировать своих животных
06.02.2024 в 10:27
В Бабушкине после капремонта открыли врачебную амбулаторию
06.02.2024 в 10:05
Награжденный медалью снайпер из Бурятии погиб в боях на Донбассе
06.02.2024 в 09:50
В районе Бурятии проштрафились сразу 33 чиновника
06.02.2024 в 09:37
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
Аэропорт в Монголии впервые получил четыре звезды в рейтинге международной организации
Такую же оценку имеют аэропорты Франкфурта, Сиднея и лондонский Хитроу
06.02.2024 в 11:45
Жителям Бурятии придется чипировать своих животных
Это требование является обязательным, нарушителей ждет наказание
06.02.2024 в 10:27
В Бабушкине после капремонта открыли врачебную амбулаторию
Реконструкцию объекта профинансировали в рамках президентской госпрограммы
06.02.2024 в 10:05
Награжденный медалью снайпер из Бурятии погиб в боях на Донбассе
Анатолий Степанов был ранен, но после лечения вновь вернулся на СВО
06.02.2024 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru