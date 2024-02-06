Иркутянам открыли Филиппины и Вьетнам

Пока аэропорт «Байкал» продолжает специализироваться на внутренних потоках и развивает грузовые перевозки, с соседнего иркутского аэропорта стартует все большее число лайнеров в зарубежные страны.Так авиакомпания «ИрАэро» с 25 февраля начнет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам), а с начала марта – рейсы в Манилу (Филиппины) с технической посадкой в Китае.Как сообщает АТОР, перелеты по маршруту Иркутск–Нячанг–Иркутск запланированы с частотой два раза в неделю, по маршруту Иркутск–Манила–Иркутск один раз в неделю.На маршрутах будут эксплуатироваться ближнемагистральные самолеты Superjet-100. Поэтому перелеты будут осуществляться с технической посадкой для дозаправки на территории Китая. От авиационных властей КНР получены соответствующие разрешения, сообщили в авиакомпании.Как рассказал заместитель гендиректора «ИрАэро» Сергей Крупнов, ориентировочное время полета из Иркутска в Нячанг и Манилу составит 7-8 часов, включая техническую посадку для дозаправки в Китае. Она займет 45-60 минут, в течение которых пассажиры будут оставаться на борту самолета.«Ввиду продолжительного отсутствия авиасообщения между Россией и Филиппинами сложно прогнозировать объем пассажиропотока, но мы готовы увеличить частотность авиарейсов в случае устойчивого спроса», – сообщил г-н Крупнов.По его словам, перелеты в Манилу планируются и в летнем расписании 2024 года. В авиакомпании прогнозируют, что спрос на рейсы в столицу Филиппин будет высоким.В «ИрАэро» рассчитывают, что интерес к полетной программе из Иркутска в Нячанг и Манилу проявят путешественники из регионов Сибири, Урала, Дальнего Востока и Центральной России.Продажи билетов на эти рейсы уже открыты. В среднем билеты по этим направлениями в формате туда-обратно обойдутся путешественникам в марте от 90 тысяч рублей.Добавим, что между Россией и Филиппинами в настоящее время нет прямого авиасообщения.Фото: «Номер один»