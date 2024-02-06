В Бурятии назойливых банкиров и ростовщиков оштрафовали на 1,5 млн рублей

В 2023 году Служба судебных приставов Бурятии оштрафовала кредитные и микрофинансовые организации на сумму свыше 1,5 миллиона рублей за нарушение прав жителей республики при взыскании просроченной задолженности.«В прошлом году в УФССП по Республике Бурятия обратились 166 граждан с заявлениями о нарушенных правах при взыскании просроченной задолженности. Все нарушения, которые были признаны обоснованными, связаны с навязчивыми телефонными звонками и СМС-сообщениями. Их частота превышала установленный законом лимит взаимодействия с должниками, а также их родственниками. Всего в 2023 году рассмотрено 23 таких административных дела, по всем назначено наказание в виде штрафа», - рассказал главный судебный пристав Бурятии Петр Ертанов.Приставы напоминают, что с 1 февраля 2024 года вступил в силу федеральный закон, наделяющий ФССП России новыми надзорными полномочиями за деятельностью банков и микрофинансовых организаций при возврате просроченной задолженности.Служба будет вести перечень таких организаций. Включаться него они будут автоматически после получения соответствующего статуса от Банка России.Теперь банки и микрофинансовые организации должны иметь спецоборудование и программное обеспечение для записи и хранения информации о контактах с гражданами, а также хранить 3 года документы и информацию в рамках профессиональной деятельности.«С гражданами сможет взаимодействовать робот-коллектор. Он будет общаться с должником без участия сотрудника организации. Переговоры должны записываться. Если гражданин захочет, то сможет переключиться на сотрудника организации. Помимо этого, банки и микрофинансовые организации смогут направлять сообщения должнику через Госуслуги в случае его согласия, а также письмами по почте или курьером», - рассказали в УФССП РБ.Фото: «Номер один»