В Улан-Удэ достроили последний проблемный дом

- Кому-то предоставили жилье, кому-то предоставили денежную компенсацию. Все это мы сделали благодаря решению президента. В стране сложилась сложная ситуация с проблемными домами: люди заплатили приличные взносы, а жилье не получили по разным причинам. Где-то были объективные проблемы у застройщиков, где-то - откровенные мошенники – разные были условия. По решению президента за счет средств из федерального бюджета такие дома достраивали. И у нас в республике последний дом, который был проблемным, полностью достроен, - подчеркнул глава Бурятии.





В Улан-Удэ завершено строительство проблемного дома на проспекте Строителей. Его жители уже начали получать ключи от квартир, а сегодня глава Бурятии вручил им и символический ключ от дома.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, достройкой проблемного объекта занимался Фонд поддержки дольщиков Бурятии, ситуацию на контроле держал глава республики. Он лично проинспектировал ход работ в конце сентября, а сегодня поздравил жильцов с получением новых квартир. Алексей Цыденов отметил, что это последний проблемный объект, который попал в реестр Фонда поддержки дольщиков.За 2017–2023 год Фонд поддержки дольщиков восстановил права почти двух тысяч граждан по 42 проблемным домам. В том числе в 2023 году были восстановлены права 83 дольщиков по 7 домам.Напомним, региональный Фонд поддержки дольщиков был создан в 2019 году по решению правительства Бурятии специально для решения вопросов, связанных с восстановлением прав обманутых дольщиков.Фото: пресс-служба правительства РБ