Предназначенный Улан-Удэ «Богатырь» отправился в путь

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что первый трамвай «Богатырь» выехал в столицу Бурятии с завода в Санкт-Петербурге. Его перевозят в прицепе-длинномере грузового автомобиля. Трамваю предстоит преодолеть большое расстояние, ориентировочно он должен прибыть в Улан-Удэ в середине февраля.Напомним, двухсекционный низкопольный трамвай «Богатырь» рассчитан на 193 места. «Богатыри» - редкость для российских городов. Они не только большие, но и очень комфортабельные. Поэтому, учитывая большой рост пассажиропотока, власти Улан-Удэ приняли решение закупить два таких вагона.Фото: мэрия Улан-Удэ