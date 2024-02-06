Общество 06.02.2024 в 17:16

Охотников Бурятии призывают отстреливать волков

За это им дадут льготные разрешения на добычу других зверей
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Текст: Андрей Константинов
Охотников Бурятии призывают отстреливать волков
В 2023 году в Бурятии разрешили отстрелить 1230 волков. Однако по факту было добыто лишь 755 хищников, то есть всего чуть более 60% от разрешенной численности. Такие данные озвучили сегодня в Бурприроднадзоре.

В ведомстве напомнили, что выплаты за добытого волка в республике составляют 8 тысяч рублей. В 15 районах также предусмотрены дополнительные выплаты - от 3 до 10 тысяч рублей.

Помимо этого охотникам на волков предоставляют льготные разрешения на добычу копытных и медведя. Так, за добычу от 2 до 5 волков выдается одно такое разрешение, за 5-8 волков - 2 разрешения, от 8 и более особей - 3 разрешения на добычу любого вида копытных или медведя.

Отметим, охота на волков является непростым делом. Чтобы ликвидировать одного волка, охотнику зачастую необходимо проехать сотни километров, потратить много времени, топлива и других ресурсов.

Фото: «Номер один»
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