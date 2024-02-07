Прочитано Бойтесь кофеманов по утрам…

А если на кухне закончился кофе, то вообще караул. Так можно и под «уголовку» попасть.

В Закаменске подвыпивший мужчина пришел в магазин, украл с полок кофе, а когда заметивший это охранник попытался его остановить, просто оттолкнул того и покинул помещение.

Взяли его сотрудники вневедомственной охраны. Обидно, что одну банку кофе мужчина потерял по дороге. А вторую даже не успел открыть

Думаем, что мужчина этот, скорее всего - сова. И ему очень тяжело просыпаться по утрам. Спасет лишь кофе, но в тот злополучный день запасы бодрящего напитка иссякли. Не помог и алкоголь, а только вызвал желание добыть кофе любой ценой. Поэтому он и отправился в отчаянное путешествие.

Конечно, это всего лишь наша версия. Реальность, скорее всего, куда менее поэтична: украл кофе, чтобы пропить, и тому подобное. Но все же: внимательно следите за кофейными запасами на кухне. А то мало ли…