Общество 07.02.2024 в 09:00

Прочитано Бойтесь кофеманов по утрам…

Когда просыпаешься не в настроении, всем остальным лучше держаться подальше
A- A+
Текст: Номер один
Прочитано Бойтесь кофеманов по утрам…

А если на кухне закончился кофе, то вообще караул. Так можно и под «уголовку» попасть. 

В Закаменске подвыпивший мужчина пришел в магазин, украл с полок кофе, а когда заметивший это охранник попытался его остановить, просто оттолкнул того и покинул помещение.

Взяли его сотрудники вневедомственной охраны. Обидно, что одну банку кофе мужчина потерял по дороге. А вторую даже не успел открыть

Думаем, что мужчина этот, скорее всего - сова. И ему очень тяжело просыпаться по утрам. Спасет лишь кофе, но в тот злополучный день запасы бодрящего напитка иссякли. Не помог и алкоголь, а только вызвал желание добыть кофе любой ценой. Поэтому он и отправился в отчаянное путешествие.

Конечно, это всего лишь наша версия. Реальность, скорее всего, куда менее поэтична: украл кофе, чтобы пропить, и тому подобное. Но все же: внимательно следите за кофейными запасами на кухне. А то мало ли…

Теги
карикатура

Все новости

В Бурятии на ключевые посты назначены новые главврачи
07.02.2024 в 10:05
В Бурятии осужденных исправительной колонии научили делать маникюр
07.02.2024 в 09:54
В Бурятии потеплеет до -2 градусов
07.02.2024 в 09:41
В Бурятии парень поссорился с девушкой и от злости стал громить чужие автомобили
07.02.2024 в 09:25
В Улан-Удэ 58-летний мужчина попросил знакомых подвезти его с пятью мешками наркотических средств
07.02.2024 в 09:17
В Улан-Удэ суд отстоял права матери шестерых детей
07.02.2024 в 09:09
Прочитано Бойтесь кофеманов по утрам…
07.02.2024 в 09:00
Единое пособие и уже полученные выплаты
07.02.2024 в 09:00
В Бурятии страховые случаи по ДТП стали оплачиваться за счет автомобилистов
07.02.2024 в 06:00
Житель Улан-Удэ до смерти избил пожилого дядю
06.02.2024 в 17:26
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В Бурятии на ключевые посты назначены новые главврачи
Новое руководство появилось в РК БСМП и Гусиноозерской ЦРБ
07.02.2024 в 10:05
В Бурятии осужденных исправительной колонии научили делать маникюр
После занятий некоторые задумались о профессии в сфере красоты
07.02.2024 в 09:54
В Бурятии потеплеет до -2 градусов
Погода в феврале удивит сюрпризами
07.02.2024 в 09:41
В Улан-Удэ суд отстоял права матери шестерых детей
Ей отказывали в прописке
07.02.2024 в 09:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru