Общество 07.02.2024 в 09:09
В Улан-Удэ суд отстоял права матери шестерых детей
Ей отказывали в прописке
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по обращению многодетной матери об отказе в постановке на регистрационный учет в жилом помещении.
Заявитель и ее 6 детей имели регистрацию в жилье, признанном аварийным, поскольку являлись членами семьи нанимателя муниципальной квартиры.
В квартире, предоставленной взамен непригодного для проживания помещения, наниматель прописывать родственников отказался, что явилось основанием для отказа в постановке их на регистрационный учет. Вместе с тем регистрация по месту жительства была необходима женщине для получения единовременной денежной выплаты многодетным семьям.
Прокурор района в защиту прав заявителя и детей направил в суд исковое заявление об обязании уполномоченного органа поставить семью на регистрационный учет по новому месту жительства.
Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
Заявитель и ее 6 детей имели регистрацию в жилье, признанном аварийным, поскольку являлись членами семьи нанимателя муниципальной квартиры.
В квартире, предоставленной взамен непригодного для проживания помещения, наниматель прописывать родственников отказался, что явилось основанием для отказа в постановке их на регистрационный учет. Вместе с тем регистрация по месту жительства была необходима женщине для получения единовременной денежной выплаты многодетным семьям.
Прокурор района в защиту прав заявителя и детей направил в суд исковое заявление об обязании уполномоченного органа поставить семью на регистрационный учет по новому месту жительства.
Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
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