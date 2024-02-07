В Улан-Удэ суд отстоял права матери шестерых детей

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по обращению многодетной матери об отказе в постановке на регистрационный учет в жилом помещении.Заявитель и ее 6 детей имели регистрацию в жилье, признанном аварийным, поскольку являлись членами семьи нанимателя муниципальной квартиры.В квартире, предоставленной взамен непригодного для проживания помещения, наниматель прописывать родственников отказался, что явилось основанием для отказа в постановке их на регистрационный учет. Вместе с тем регистрация по месту жительства была необходима женщине для получения единовременной денежной выплаты многодетным семьям.Прокурор района в защиту прав заявителя и детей направил в суд исковое заявление об обязании уполномоченного органа поставить семью на регистрационный учет по новому месту жительства.Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.