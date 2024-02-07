Общество 07.02.2024 в 09:41

В Бурятии потеплеет до -2 градусов

Погода в феврале удивит сюрпризами
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии потеплеет до -2 градусов
Бурятский Гидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие три дня. Сильные морозы, судя по всему, пока отступили. Так, 7 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер переменный 3-8, по трассе БАМ до 12 м/с. Температура  -13,-18, местами -5,-10.

8 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по северным районам местами небольшой снег. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -31,-36, по Прибайкалью, югу и северу -19,-24, днем -11,-16, местами -5,-10, по северу, югу и центру -16,-21.

9 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по северным районам местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -24,-29, местами -30,-35, по Прибайкалью и северу -19,-24, днем -12,-17, местами -2,-7.
 
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с 7 по 13 февраля

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