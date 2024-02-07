В Бурятии осужденных исправительной колонии научили делать маникюр

В ИК-7 УФСИН России по Республике Бурятия для осужденных состоялся мастер-класс по маникюру и уходу за ногтями. Мероприятие провели осужденные, имеющие специальное образование и опыт в ногтевом сервисе, под руководством начальника отряда.Мастера рассказали участницам об аппаратном маникюре, необходимых базовых инструментах и расходных материалах, методах наращивания ногтей, покрытии гель-лаком, создании дизайна и завершающем уходе.После изучения теории, женщины на практике опробовали полученные знания. По словам начальника отряда, мероприятие вызвало большой интерес у осужденных, а некоторые из них даже задумались о профессии мастера маникюра, - сообщает УФСИН РФ по РБ.Фото: УФСИН Бурятии