Общество 07.02.2024 в 10:05

В Бурятии на ключевые посты назначены новые главврачи

Новое руководство появилось в РК БСМП и Гусиноозерской ЦРБ
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии на ключевые посты назначены новые главврачи
Как сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в команде организаторов здравоохранения нашей республики пополнение.

На должности руководителей назначены: Гомбоева Бадарма Андреевна главным врачом РК БСМП им. В.В. Ангапова; Песков Игорь Борисович главным врачом ГАУЗ Гусиноозерская ЦРБ.

a9a29a0a-7e1b-443b-89e6-8256bb54b6cd.jpg

c98bceff-1eee-4442-9edf-67429abeabb2.jpg

- В мире, где медицина не стоит на месте, новый руководитель приносит с собой профессионализм и новые подходы по совершенствованию медицинской помощи.  Главное внедрение позитивных изменений, создание единого командного духа в организации для работы в быстро меняющихся условиях сегодняшнего времени.
Рада, что коллеги прошли успешно обучение в школе кадрового управленческого резерва МЗ РБ и были зачислены по итогам в резерв руководителей, - говорит Евгения Лудупова. 

Гомбоева Бадарма Андреевна окончила Иркутский государственный медицинский институт, по специальности «Лечебное дело» в 1996 году. Организатор здравоохранения с многолетним опытом - 23 года. Свой профессиональный путь начала с санитарки областной больницы №2 г. Иркутск. Прошла все ступени от медицинской сестры, врача-ординатора до заместителя главного врача Закаменской центральной районной больницы, а затем и столь крупного медицинского учреждения, как БСМП. Является главным внештатным терапевтом МЗ РБ.

Песков Игорь Борисович выпускник 2012 года Читинской медицинской академии по специальности «Лечебное дело». Его общий стаж работы почти 12 лет, из которых 6 на руководящих должностях. С момента окончания интернатуры по специальности «Неврология» вернулся в родной район Гусиноозерскую ЦРБ, где начиная с должности врача-невролога, заведующего неврологическим отделением прошел путь до заместителя главного врача по медицинской части, продолжает трудиться на благо земляков.

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии на ключевые посты назначены новые главврачи
07.02.2024 в 10:05
В Бурятии осужденных исправительной колонии научили делать маникюр
07.02.2024 в 09:54
В Бурятии потеплеет до -2 градусов
07.02.2024 в 09:41
В Бурятии парень поссорился с девушкой и от злости стал громить чужие автомобили
07.02.2024 в 09:25
В Улан-Удэ 58-летний мужчина попросил знакомых подвезти его с пятью мешками наркотических средств
07.02.2024 в 09:17
В Улан-Удэ суд отстоял права матери шестерых детей
07.02.2024 в 09:09
Прочитано Бойтесь кофеманов по утрам…
07.02.2024 в 09:00
Единое пособие и уже полученные выплаты
07.02.2024 в 09:00
В Бурятии страховые случаи по ДТП стали оплачиваться за счет автомобилистов
07.02.2024 в 06:00
Житель Улан-Удэ до смерти избил пожилого дядю
06.02.2024 в 17:26
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В Бурятии осужденных исправительной колонии научили делать маникюр
После занятий некоторые задумались о профессии в сфере красоты
07.02.2024 в 09:54
В Бурятии потеплеет до -2 градусов
Погода в феврале удивит сюрпризами
07.02.2024 в 09:41
В Улан-Удэ суд отстоял права матери шестерых детей
Ей отказывали в прописке
07.02.2024 в 09:09
Прочитано Бойтесь кофеманов по утрам…
Когда просыпаешься не в настроении, всем остальным лучше держаться подальше
07.02.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru