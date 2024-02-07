В Бурятии на ключевые посты назначены новые главврачи

Как сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в команде организаторов здравоохранения нашей республики пополнение.На должности руководителей назначены: Гомбоева Бадарма Андреевна главным врачом РК БСМП им. В.В. Ангапова; Песков Игорь Борисович главным врачом ГАУЗ Гусиноозерская ЦРБ.- В мире, где медицина не стоит на месте, новый руководитель приносит с собой профессионализм и новые подходы по совершенствованию медицинской помощи. Главное внедрение позитивных изменений, создание единого командного духа в организации для работы в быстро меняющихся условиях сегодняшнего времени.Рада, что коллеги прошли успешно обучение в школе кадрового управленческого резерва МЗ РБ и были зачислены по итогам в резерв руководителей, - говорит Евгения Лудупова.Гомбоева Бадарма Андреевна окончила Иркутский государственный медицинский институт, по специальности «Лечебное дело» в 1996 году. Организатор здравоохранения с многолетним опытом - 23 года. Свой профессиональный путь начала с санитарки областной больницы №2 г. Иркутск. Прошла все ступени от медицинской сестры, врача-ординатора до заместителя главного врача Закаменской центральной районной больницы, а затем и столь крупного медицинского учреждения, как БСМП. Является главным внештатным терапевтом МЗ РБ.Песков Игорь Борисович выпускник 2012 года Читинской медицинской академии по специальности «Лечебное дело». Его общий стаж работы почти 12 лет, из которых 6 на руководящих должностях. С момента окончания интернатуры по специальности «Неврология» вернулся в родной район Гусиноозерскую ЦРБ, где начиная с должности врача-невролога, заведующего неврологическим отделением прошел путь до заместителя главного врача по медицинской части, продолжает трудиться на благо земляков.