Музей в Бурятии получил в дар редкое ружье

В подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обратился 74-летний житель Кяхтинского района с заявлением об утилизации своего ружья ТОЗ-63, 16/70 калибра, ранее принадлежавшего его отцу. Росгвардейцы в ходе осмотра оружия выяснили, что его изготовили ограниченной партией на тульском оружейном заводе в 1967 году. Юбилейное ружье с гравировкой «1917-1967 гг. 50 лет советской милиции» было подарено отцу мужчины на 50-летие.Росгвардейцы порекомендовали владельцу оружия не утилизировать редкий экземпляр, а передать ружье в дар Кяхтинскому краеведческому музею для сохранения и экспонирования на выставках. Мужчина так и поступил.- Благодарим гражданина за личный вклад в пополнение музейного фонда экспонатом, представляющим собой культурную, историческую и краеведческую ценность. Благодаря таким жителям нашего края живет и развивается музей. А оружие будет экспонироваться на тематических выставках, - отметил руководитель музея Баир Цыремпилов.Фото: Росгвардия Бурятии