Общество 07.02.2024 в 10:53
Музей в Бурятии получил в дар редкое ружье
Владелец хотел утилизировать оружие, но его отговорили росгвардейцы
Текст: Андрей Константинов
В подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обратился 74-летний житель Кяхтинского района с заявлением об утилизации своего ружья ТОЗ-63, 16/70 калибра, ранее принадлежавшего его отцу. Росгвардейцы в ходе осмотра оружия выяснили, что его изготовили ограниченной партией на тульском оружейном заводе в 1967 году. Юбилейное ружье с гравировкой «1917-1967 гг. 50 лет советской милиции» было подарено отцу мужчины на 50-летие.
Росгвардейцы порекомендовали владельцу оружия не утилизировать редкий экземпляр, а передать ружье в дар Кяхтинскому краеведческому музею для сохранения и экспонирования на выставках. Мужчина так и поступил.
- Благодарим гражданина за личный вклад в пополнение музейного фонда экспонатом, представляющим собой культурную, историческую и краеведческую ценность. Благодаря таким жителям нашего края живет и развивается музей. А оружие будет экспонироваться на тематических выставках, - отметил руководитель музея Баир Цыремпилов.
Фото: Росгвардия Бурятии
Росгвардейцы порекомендовали владельцу оружия не утилизировать редкий экземпляр, а передать ружье в дар Кяхтинскому краеведческому музею для сохранения и экспонирования на выставках. Мужчина так и поступил.
- Благодарим гражданина за личный вклад в пополнение музейного фонда экспонатом, представляющим собой культурную, историческую и краеведческую ценность. Благодаря таким жителям нашего края живет и развивается музей. А оружие будет экспонироваться на тематических выставках, - отметил руководитель музея Баир Цыремпилов.
Фото: Росгвардия Бурятии
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