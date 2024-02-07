В Улан-Удэ дороги готовят к «Дугжуубе»

Спецтехника очищает, выравнивает и подсыпает подъездные пути к 11 буддийским общинам и центрам, а также готовит площадки в местах, где пройдет традиционный обряд «Дугжууба», сообщили в Комбинате по благоустройству.В Октябрьском районе:- к местным религиозным организации Буддийской общины: «Гандан Жамба Лин», «Замбала», «Дхарма», «Джуд-ши», буддийский центр «Ламрим».В Советском районе:- к общине «Арья-Дари», буддийскому центру «Отошо», дацану «Даша Самдэнлин».В Железнодорожном районе:- к буддийскому культурному центру «Римпоче-Багша», дацану «Хамбын Хурэ», буддийским общинам «Мамба Шакьямуни Вонданжуу», «Гандан».Уборщики территорий вручную убирают и подсыпают тротуары, ведущие к местам проведения обрядов, а также собирают видовой мусор.