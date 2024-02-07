Общество 07.02.2024 в 10:58
В Улан-Удэ дороги готовят к «Дугжуубе»
Дворники вручную убирают и подсыпают тротуары, ведущие к местам проведения обрядов
Текст: Ольга Лазарева
Спецтехника очищает, выравнивает и подсыпает подъездные пути к 11 буддийским общинам и центрам, а также готовит площадки в местах, где пройдет традиционный обряд «Дугжууба», сообщили в Комбинате по благоустройству.
В Октябрьском районе:
- к местным религиозным организации Буддийской общины: «Гандан Жамба Лин», «Замбала», «Дхарма», «Джуд-ши», буддийский центр «Ламрим».
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В Советском районе:
- к общине «Арья-Дари», буддийскому центру «Отошо», дацану «Даша Самдэнлин».
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В Железнодорожном районе:
- к буддийскому культурному центру «Римпоче-Багша», дацану «Хамбын Хурэ», буддийским общинам «Мамба Шакьямуни Вонданжуу», «Гандан».
Уборщики территорий вручную убирают и подсыпают тротуары, ведущие к местам проведения обрядов, а также собирают видовой мусор.
В Октябрьском районе:
- к местным религиозным организации Буддийской общины: «Гандан Жамба Лин», «Замбала», «Дхарма», «Джуд-ши», буддийский центр «Ламрим».
⠀
В Советском районе:
- к общине «Арья-Дари», буддийскому центру «Отошо», дацану «Даша Самдэнлин».
⠀
В Железнодорожном районе:
- к буддийскому культурному центру «Римпоче-Багша», дацану «Хамбын Хурэ», буддийским общинам «Мамба Шакьямуни Вонданжуу», «Гандан».
Уборщики территорий вручную убирают и подсыпают тротуары, ведущие к местам проведения обрядов, а также собирают видовой мусор.
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