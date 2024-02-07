Общество 07.02.2024 в 11:28
В Улан-Удэ директора аэропорта отметил митрополит Иосиф
Дмитрия Гармаева наградили архиерейской грамотой «за усердные труды во славу святой церкви»
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделилился в своих соцсетях новостью.
«Аэропорт Байкал всегда открыт и сотрудничает со всеми конфессиями в нашем регионе. Сегодня удостоился архиерейской грамоты, подписанной Владыкой Иосифом.
Грамоту вручил отец Тихон», - сообщил Дмитрий Гармаев.
В грамоте отмечено, что директор аэропорта награжден именной грамотой «за усердные труды во славу святой церкви».
Фото: личная страница Дмитрия Гармаева В Контакте
«Аэропорт Байкал всегда открыт и сотрудничает со всеми конфессиями в нашем регионе. Сегодня удостоился архиерейской грамоты, подписанной Владыкой Иосифом.
Грамоту вручил отец Тихон», - сообщил Дмитрий Гармаев.
В грамоте отмечено, что директор аэропорта награжден именной грамотой «за усердные труды во славу святой церкви».
Фото: личная страница Дмитрия Гармаева В Контакте
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