В Улан-Удэ директора аэропорта отметил митрополит Иосиф

Сегодня генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделилился в своих соцсетях новостью.«Аэропорт Байкал всегда открыт и сотрудничает со всеми конфессиями в нашем регионе. Сегодня удостоился архиерейской грамоты, подписанной Владыкой Иосифом.Грамоту вручил отец Тихон», - сообщил Дмитрий Гармаев.В грамоте отмечено, что директор аэропорта награжден именной грамотой «за усердные труды во славу святой церкви».Фото: личная страница Дмитрия Гармаева В Контакте