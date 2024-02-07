Монголам не дали вывезти из Бурятии несколько центнеров фруктов

В Бурятии на МАПП «Кяхта» инспекторы Управления Россельхознадзора и сотрудники таможни заблокировали вывоз в Монголию более 300 кг различных фруктов. У граждан соседней страны, которые везли с собой 65 кг апельсинов, 150 кг мандаринов, 20 кг винограда, 83 кг яблок, 10 кг урюка и 15 кг компотной смеси, не было соответствующих фитосанитарных сертификатов.«В отношении нарушителей возбуждено два административных дела. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.Фото: Управление Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области