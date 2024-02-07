В Бурятии запустили уникальный сервис для поверки своего земельного участка

Уникальный сервис для самостоятельной оценки соблюдения гражданами земельного законодательства появился на официальном сайте Росреестра, сообщили в Управлении Росреестра по Республике Бурятия.«Это возможность для каждого правообладателя земельного участка и землепользователя самостоятельно оценить, а самое главное, в случае выявления нарушения, получить рекомендации для его устранения, обратившись в Росреестр», – сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по РБ Саяна Галданова.Самообследование можно провести на официальном сайте Росреестра, в подразделе «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований», а также в разделе «Мои объекты» в личном кабинете Росреестра.«Пользователю будет предложено ввести кадастровый номер участка либо выбрать его из списка и ответить на ряд вопросов. Нарушений нет – отличный результат. Если нарушения выявлены, гражданин может обратиться за консультацией в Управление Росреестра по телефону 8 (3012) 29-74-78», - рассказали в ведомстве.Фото: «Номер один»