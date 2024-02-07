Общество 07.02.2024 в 12:11

В Бурятии запустили уникальный сервис для поверки своего земельного участка

Он позволяет узнать о нарушениях и получить рекомендации для их устранения
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии запустили уникальный сервис для поверки своего земельного участка
Уникальный сервис для самостоятельной оценки соблюдения гражданами земельного законодательства появился на официальном сайте Росреестра, сообщили в Управлении Росреестра по Республике Бурятия.

«Это возможность для каждого правообладателя земельного участка и землепользователя самостоятельно оценить, а самое главное, в случае выявления нарушения, получить рекомендации для его устранения, обратившись в Росреестр», – сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по РБ Саяна Галданова.

Самообследование можно провести на официальном сайте Росреестра, в подразделе «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований», а также в разделе «Мои объекты» в личном кабинете Росреестра.

«Пользователю будет предложено ввести кадастровый номер участка либо выбрать его из списка и ответить на ряд вопросов. Нарушений нет – отличный результат. Если нарушения выявлены, гражданин может обратиться за консультацией в Управление Росреестра по телефону 8 (3012) 29-74-78», - рассказали в ведомстве.

Фото: «Номер один»
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