Общество 07.02.2024 в 13:06

Россиянкам могут разрешить заключать брак с погибшими на СВО

Такой законопроект внесли в Госдуму
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Россиянкам могут разрешить заключать брак с погибшими на СВО
В Госдуму внесли законопроект, который позволит заключать брак с участниками спецоперации «задним числом», то есть уже после их смерти. Как объясняют авторы закона, документ направлен на защиту интересов членов «фактической» семьи военнослужащих. 

«Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» разработан с целью защиты интересов членов «фактической» семьи военнослужащих, принимавших участие и погибших во время специальной военной операции. Законопроектом предложено предусмотреть возможность признавать супругом после смерти одного из фактических супругов, поскольку в данном случае невозможно оформление брачного отношения на прошлый период в связи со смертью или исчезновением лица в связи с участием в специальной военной операции. В этом случае семьи лишаются «кормильца» и в  действующем законодательстве нет правовых средств и механизмов защиты интересов таких членов семьи военнослужащего», - сказано в пояснительной записке к проекту федерального закона. 

Госдума новый законопроект еще не рассматривала, но текст проекта уже опубликован на официальном сайте. Федеральный закон от 26 ноября 2001 года № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" предлагается дополнить статьей 14 следующего содержания:

«Если одно из лиц, фактически состоявших в брачных отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим  или объявлено умершим в связи с участием в СВО (…), другая сторона этих отношений имеет право установить факт состояния  в брачных отношениях в суде в порядке особого производства. В случае, если при рассмотрении заявления об установлении факта состояния в брачных отношениях устанавливается наличие спора о праве, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, а заявитель и другие заинтересованные лица вправе разрешить спор в порядке искового производства. Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство», - изложено в законопроекте. 


Теги
Общество

Все новости

Россиянкам могут разрешить заключать брак с погибшими на СВО
07.02.2024 в 13:06
В Бурятии запустили уникальный сервис для поверки своего земельного участка
07.02.2024 в 12:11
На СВО погиб 34-летний житель Бурятии
07.02.2024 в 11:53
Монголам не дали вывезти из Бурятии несколько центнеров фруктов
07.02.2024 в 11:51
В Улан-Удэ директора аэропорта отметил митрополит Иосиф
07.02.2024 в 11:28
В Бурятии вандалы разгромили стелу
07.02.2024 в 11:20
В Бурятии планируют создать научно-производственный центр в области беспилотников
07.02.2024 в 11:06
В Улан-Удэ дороги готовят к «Дугжуубе»
07.02.2024 в 10:58
Музей в Бурятии получил в дар редкое ружье
07.02.2024 в 10:53
В Бурятии водитель устроил ДТП, выехав на «встречку»
07.02.2024 в 10:38
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В Бурятии запустили уникальный сервис для поверки своего земельного участка
Он позволяет узнать о нарушениях и получить рекомендации для их устранения
07.02.2024 в 12:11
Монголам не дали вывезти из Бурятии несколько центнеров фруктов
Причина – отсутствие фитосанитарных сертификатов
07.02.2024 в 11:51
В Улан-Удэ директора аэропорта отметил митрополит Иосиф
Дмитрия Гармаева наградили архиерейской грамотой «за усердные труды во славу святой церкви»
07.02.2024 в 11:28
В Улан-Удэ дороги готовят к «Дугжуубе»
Дворники вручную убирают и подсыпают тротуары, ведущие к местам проведения обрядов
07.02.2024 в 10:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru