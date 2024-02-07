Общество 07.02.2024 в 13:06
Россиянкам могут разрешить заключать брак с погибшими на СВО
Такой законопроект внесли в Госдуму
Текст: Ольга Лазарева
В Госдуму внесли законопроект, который позволит заключать брак с участниками спецоперации «задним числом», то есть уже после их смерти. Как объясняют авторы закона, документ направлен на защиту интересов членов «фактической» семьи военнослужащих.
«Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» разработан с целью защиты интересов членов «фактической» семьи военнослужащих, принимавших участие и погибших во время специальной военной операции. Законопроектом предложено предусмотреть возможность признавать супругом после смерти одного из фактических супругов, поскольку в данном случае невозможно оформление брачного отношения на прошлый период в связи со смертью или исчезновением лица в связи с участием в специальной военной операции. В этом случае семьи лишаются «кормильца» и в действующем законодательстве нет правовых средств и механизмов защиты интересов таких членов семьи военнослужащего», - сказано в пояснительной записке к проекту федерального закона.
Госдума новый законопроект еще не рассматривала, но текст проекта уже опубликован на официальном сайте. Федеральный закон от 26 ноября 2001 года № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" предлагается дополнить статьей 14 следующего содержания:
«Если одно из лиц, фактически состоявших в брачных отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в связи с участием в СВО (…), другая сторона этих отношений имеет право установить факт состояния в брачных отношениях в суде в порядке особого производства. В случае, если при рассмотрении заявления об установлении факта состояния в брачных отношениях устанавливается наличие спора о праве, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, а заявитель и другие заинтересованные лица вправе разрешить спор в порядке искового производства. Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство», - изложено в законопроекте.
«Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» разработан с целью защиты интересов членов «фактической» семьи военнослужащих, принимавших участие и погибших во время специальной военной операции. Законопроектом предложено предусмотреть возможность признавать супругом после смерти одного из фактических супругов, поскольку в данном случае невозможно оформление брачного отношения на прошлый период в связи со смертью или исчезновением лица в связи с участием в специальной военной операции. В этом случае семьи лишаются «кормильца» и в действующем законодательстве нет правовых средств и механизмов защиты интересов таких членов семьи военнослужащего», - сказано в пояснительной записке к проекту федерального закона.
Госдума новый законопроект еще не рассматривала, но текст проекта уже опубликован на официальном сайте. Федеральный закон от 26 ноября 2001 года № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" предлагается дополнить статьей 14 следующего содержания:
«Если одно из лиц, фактически состоявших в брачных отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в связи с участием в СВО (…), другая сторона этих отношений имеет право установить факт состояния в брачных отношениях в суде в порядке особого производства. В случае, если при рассмотрении заявления об установлении факта состояния в брачных отношениях устанавливается наличие спора о праве, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, а заявитель и другие заинтересованные лица вправе разрешить спор в порядке искового производства. Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство», - изложено в законопроекте.
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