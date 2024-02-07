Общество 07.02.2024 в 14:26

Строительство поликлиники в «сотых» кварталах Улан-Удэ столкнулось с проблемами

Возможно, место размещения объекта придется изменить
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Текст: Андрей Константинов
Строительство поликлиники в «сотых» кварталах Улан-Удэ столкнулось с проблемами
В Улан-Удэ начались подготовительные работы к строительству новой поликлиники на 250 посещений в «сотых» кварталах. Как сообщили в Минстрое Бурятии, сейчас идет планировка земельного участка и ограждение территории, на которой намерены развернуть стройку. Само строительство начнется со дня на день, но уже возникли первые трудности.

Построить новую поликлинику планировали рядом с Центром единоборств в местности со сложным рельефом. Это потребуется возвести подпорную стенку и повлечет за собой дополнительные траты. Чтобы избежать непредвиденных расходов, было предложено два варианта решения проблемы.

«Сегодня с подрядчиком и проектировщиками выехали на объект. Пришли к выводу, что необходимо либо изменить посадку здания на несколько метров, либо поменять земельный участок. В случае если будет выбран второй вариант, то рассматриваем возможность построить поликлинику рядом с новой школой в 102-ом квартале. Завтра встречаемся с представителями администрации города по вопросу отвода либо замены земельного участка. Постараемся решить этот вопрос как можно быстрее», - рассказал начальник Управления капитального строительства Анатолий Урбанов.

Чиновник добавил, что на сроки строительства данные проблемы не повлияют. Приступить к разработке котлована подрядная организация сможет не раньше марта.

Будущее медучреждение будет дополнительным филиалом для городской поликлиники №2 и сможет вмещать в себя 250 человек в одну смену. В нем предусмотрят 2 блока для обслуживания взрослых и детей. Строительство филиала позволит оказывать медицинскую помощь по таким профилям как педиатрия, терапия, хирургия, неврология, офтальмология, офтальмология, эндокринология, акушерство-гинекология, физиотерапия и другим специальностям. Новое здание построят до конца 2024 года.

Фото: Минстрой Бурятии
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