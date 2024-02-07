Общество 07.02.2024 в 14:43

Улан-удэнцы призвали к ответу еще одного автохама

Водитель выкидывал из окна машины мусор
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцы призвали к ответу еще одного автохама
Жители Улан-Удэ придумали новый способ, как призвать к совести зарвавшихся автомобилистов. Видеоролики, фотографии с их нарушениями публикуют в соцсетях регулярно. Так, на днях был заснят и на фото и на видеокадры водитель авто, который выбрасывал за окно салфетки, одну за другой. 

«Очень не красивый поступок! Штук 10 салфеток выкинули из окна!», - написал автор поста в паблике В Контакте «Привет с колес.Улан-Удэ03». 

В комментариях люди выразили свое отношение к увиденному ролику и владельцу авто:

- Как рука поднимается? Я лучше на коврик брошу, выйду и с собой заберу, чем в окно. 

- Аналогично. Лучше пусть мусор в машине катается до вечера, чем выкинуть вот так.

- Молодец автор! Чем больше таких будут выявлять и на всеобщее обозрение, уроком им будет! 

- В телеграмм есть чат бот ГИБДД 03. Скиньте туда и штраф не заставит ждать. 

- А потом эти же свиньи, пишут, что все везде загажено и никто за благоустройством не следит!

- Ждём пост, где их оштрафовали и они извиняются на камеру, - пишут возмущенные горожане. 

Напомним, наше издание уже писало о новой тенденции. Когда люди поняли, что сообщать о хулиганах и пьяницах за рулем можно абсолютно анонимно и без опасности быть узнанным самим горе-водителем, то лавину жаждущих справедливости словно прорвало. 

- Через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot сообщения автоматически поступают в чат инспекторов Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД для оперативного реагирования и пресечения нарушений ПДД. В обращении необходимо указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства. Все сообщения принимаются на условиях анонимности, - сообщали в ГИБДД Бурятии.

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