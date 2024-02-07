Общество 07.02.2024 в 14:49

В Бурятии сотрудники ГИБДД отогрели девушку с малышом

Её машина сломалась посреди дороги
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники ГИБДД отогрели девушку с малышом
Поздним вечером 31 января сотрудники ГИБДД во время патрулирования заметили стоящий на обочине вблизи Хоринска автомобиль с включенной «аварийкой». Полицейские подъехали к иномарке, чтобы поинтересоваться, не нуждается ли водитель в помощи. За рулем машины находилась девушка. Она рассказала, что по неизвестной ей причине около 10 минут назад автомобиль заглох и не движется. Она позвонила находящемуся в командировке супругу, но выяснить причины неисправности не удавалось. Вместе с ней в салоне был годовалый ребенок.  

«Инспекторы ОГИБДД Гавриил Галсанов и Дамдин Соктоев пересадили маму и малыша в патрульный автомобиль, чтобы они могли согреться, пока стражи порядка пытаются устранить неисправность. Выяснить причину поломки полицейским не удалось, поэтому они предложили девушке довезти ее до дома. Встретившему их около двора родственнику гражданки сотрудники Госавтоинспекции объяснили, где находится неисправная машина», - рассказали в МВД Бурятии.

Девушка поблагодарила правоохранителей за оказанную помощь, после чего они продолжили несение службы.

Фото: «Номер один»

Теги
гибдд помощь

Все новости

Владимир Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»
07.02.2024 в 16:18
В Бурятии вновь пострадали работники Селенгинского ЦКК
07.02.2024 в 16:00
Сегодня в Улан-Удэ пройдет рейд по собакам
07.02.2024 в 15:44
Хурал Бурятии поможет ТОСам
07.02.2024 в 15:41
«Водоканал» Улан-Удэ ищет сотрудников на 17 вакансий
07.02.2024 в 15:37
В Бурятии работник фермерского хозяйства обокрал своих коллег
07.02.2024 в 15:27
В Улан-Удэ выявили опасные места для катания на санках и ледянках
07.02.2024 в 15:14
В Бурятии сотрудники ГИБДД отогрели девушку с малышом
07.02.2024 в 14:49
Улан-удэнцы призвали к ответу еще одного автохама
07.02.2024 в 14:43
Строительство поликлиники в «сотых» кварталах Улан-Удэ столкнулось с проблемами
07.02.2024 в 14:26
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
Владимир Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»
Теперь фонд сможет помочь большему количеству ветеранов СВО и их семей, а также членам семей погибших бойцов
07.02.2024 в 16:18
Сегодня в Улан-Удэ пройдет рейд по собакам
Жители микрорайона Восточного могут подавать заявки на отлов бездомных животных
07.02.2024 в 15:44
Хурал Бурятии поможет ТОСам
У ТОСов есть проблемы с оплатой за потребленную электроэнергию
07.02.2024 в 15:41
«Водоканал» Улан-Удэ ищет сотрудников на 17 вакансий
Предприятию требуются водители, машинисты, слесари и другие специалисты
07.02.2024 в 15:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru