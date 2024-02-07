В Бурятии сотрудники ГИБДД отогрели девушку с малышом

Поздним вечером 31 января сотрудники ГИБДД во время патрулирования заметили стоящий на обочине вблизи Хоринска автомобиль с включенной «аварийкой». Полицейские подъехали к иномарке, чтобы поинтересоваться, не нуждается ли водитель в помощи. За рулем машины находилась девушка. Она рассказала, что по неизвестной ей причине около 10 минут назад автомобиль заглох и не движется. Она позвонила находящемуся в командировке супругу, но выяснить причины неисправности не удавалось. Вместе с ней в салоне был годовалый ребенок.«Инспекторы ОГИБДД Гавриил Галсанов и Дамдин Соктоев пересадили маму и малыша в патрульный автомобиль, чтобы они могли согреться, пока стражи порядка пытаются устранить неисправность. Выяснить причину поломки полицейским не удалось, поэтому они предложили девушке довезти ее до дома. Встретившему их около двора родственнику гражданки сотрудники Госавтоинспекции объяснили, где находится неисправная машина», - рассказали в МВД Бурятии.Девушка поблагодарила правоохранителей за оказанную помощь, после чего они продолжили несение службы.Фото: «Номер один»