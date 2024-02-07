Хурал Бурятии поможет ТОСам

Сделали горку - ребятишки покатаются и заходят сюда погреться, поиграть в настольные игры. Установлен стол для настольного тенниса. Люди старшего поколения сейчас каждый день приходят и вяжут маскировочные сети для спецоперации. ТОС живет и работает.





«Помещение, в котором располагается ТОС «Исток», это бывшая врачебная амбулатория. Оно было в заброшенном состоянии, но тосовцы своими силами отремонтировали помещение, смонтировано потолочное отопление. За электроэнергию ТОС платит, как коммерческие предприятия, по почти 7 рублей за киловатт. А население платит по 3,4 рублей – тариф утвержден РСТ. Только в г. Улан-Удэ у ТОСов есть пять таких помещений - еще у ТОС «Площадка», «Таежный», в Светлом и на Кирзаводе. Например, у ТОС «Площадка» бывшее помещение бани, которое было в неприглядном состоянии. Его восстановили своими силами и сделали спортзал, где дети бесплатно занимаются. На Кирзаводе – бывшее здание водокачки. Его переделали и теперь проводят мероприятия», - сказал Олег Бадлуев.





Парламент Бурятии планирует рассмотреть на своей сессии вопрос об обращении к председателю российского правительства Михаилу Мишустину по поводу снижения цены киловатт-часа электроэнергии для ТОСов. Депутаты поднимают тему внесения изменений в приложение к одному из постановлений правительства РФ. Они просят включить российские ТОСы, имеющие статус юрлиц, в категорию потребителей, приравненных к населению.Это очень актуальный вопрос для тосовцев. Как известно, населению электроэнергия поставляется по регулируемым ценам. В рамках подготовки к его рассмотрению, представители депутатского корпуса, с выездом на место, ознакомились с тем, как обстоят дела.Депутат Олег Бадлуев, член комитета Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы, посетил улан-удэнский ТОС «Исток». Это крупный ТОС - охватывает одноименный микрорайон с семью тысячами жителей. Организовался он в 2006 г., затем в 2013 г. было создано юридическое лицо.«В прошлом году мы отремонтировали наше помещение. Раньше отапливались здесь с помощью печи, каждый день утром и вечером я топила ее. Было, конечно, довольно холодно, но мы тут все равно работали. Потом нам удалось на средства гранта сделать инфракрасное отопление и этот отопительный сезон мы используем его. Но счета за электроэнергию получаются большие и их уже не потянуть», - рассказала Екатерина Кирюшина, председатель ТОС «Исток».Счета от «Читаэнергосбыта», конечно, пытаются оплачивать, люди скидываются деньгами, благодаря поддержке Администрации Советского района помощь оказали коммерческие организации, помогают депутаты Народного Хурала. «Часть долга погасили. Но отопительный сезон продолжается, впереди еще несколько месяцев. Поэтому эта проблема стоит очень остро… Не хотелось бы, чтобы наш клуб перестал существовать. Это место стало точкой притяжения наших жителей, она стало для нас важным», - отметила председатель ТОСа.«Раньше вязали и отправляли, просто как помощь, а сейчас о нас знают, делают заявки, и мы уже работаем на заказ. 9-го у нас уйдут сетки, 14-го уйдут… Сюда привозят гуманитарную помощь даже из других микрорайонов – Солдатский, Аэропорт. Рядом идет строительство сквера семейного отдыха «Сказка», есть спортплощадка, прогулочная площадка, сохраняем имеющийся водоем. Правда, пока там нет ограждения. Когда сделаем, будет высаживать саженцы, развивать зеленую зону, ведь не все семьи могут часто вывозить детей в большие городские скверы, парки. Но нам нужна поддержка. За ноябрь-декабрь нам начислили 60 тыс. рублей. Январь был очень холодным. Половина февраля, думаю, будет такой же», - обратилась Екатерина Кирюшина к депутату.Олег Бадлуев высоко оценил деятельность бурятских ТОСов и высказался за усиление их поддержки. В том числе, по проблеме оплаты ха электроэнергию.«В республике на сегодняшний день зарегистрировано 2406 ТОСов», - напомнил Олег Бадлуев.Результаты их деятельность весомы. В разных местах по всей Бурятии члены ТОСов ликвидировали 3020 стихийных свалок. Активисты построили, отремонтировали и установили более 600 больших и малых объектов почти на миллиард рублей, в том числе 14 сельских клубов, 8 пожарных депо, более 50 борцовских юрт и спортивных залов, 1 436 детских и спортивных площадок. Отремонтировали более 400 километров межпоселковых дорог. В 67 селах Бурятии силами ТОСов решен вопрос уличного освещения.А с началом проведения специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины все тосовцы активно подключились к сбору денежных средств и гуманитарной помощи для бойцов, изготовлению необходимого снаряжения и амуниции для военнослужащих, проведению мероприятий в поддержку участников спецоперации и их семей.Ежегодно десятки самых активных тосовцев награждаются нагрудным знаком «Лидер ТОСа».Депутат подчеркнул, что в республике есть целый ряд ТОСов-юрлиц, которым на безвозмездной основе переданы помещения.Он указал, что в стране к категории населения уже приравнены, например, ДНТ, СНТ, гаражные кооперативы, религиозные организации, ТСЖ. Есть желание включить в этот перечень и ТОСы-юрлица.В Бурятии активно поддерживают тосовское движение. Работает принятый Народным Хуралом закон «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия», принята «Стратегия развития ТОС в Республике Бурятия до 2030 г.», действуют конкурс среди ТОСов. Хорошо себя зарекомендовал «Ресурсный центр поддержки ТОС», под эгидой которого проводится работа по методической, информационной поддержке ТОСов.Недавно прошел съезд лидеров ТОСов, была организована встреча с главой республики. По его итогам сумму, которую регион направит в 2024 г. на поддержку лучших ТОСов (в рамках соответствующего конкурса) планируется увеличить с 70 млн до 80 млн рублей.Но не все можно сделать на уровне республики или муниципалитетов. «В ТОС «Площадка» задолженность по электроэнергии на сегодня составляет почти триста тысяч рублей. Здесь в ТОС «Исток» - 75 тыс. рублей. Да, поддержка оказывается, но она проблему не решит», - констатировал депутат Олег Бадлуев.Фото: «Номер один»