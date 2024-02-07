Сегодня в Улан-Удэ пройдет рейд по собакам

Сегодня, 7 февраля, пройдет рейд по собакам в мкрн Восточный. Заявки на отлов, сообщения о нарушении правил содержания животных принимаются по телефону оперативного штаба: 8(3012)44-77-28.Кроме того, с 13:30 до 16:00 в мобильном пункте по ул. Магистральная 25/1 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства своим животным и зарегистрировать их. Регистрация платная – 386 рублей. Приходите! – сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.