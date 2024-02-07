Общество 07.02.2024 в 15:44

Сегодня в Улан-Удэ пройдет рейд по собакам

Жители микрорайона Восточного могут подавать заявки на отлов бездомных животных
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Текст: Ольга Лазарева
Сегодня в Улан-Удэ пройдет рейд по собакам
Сегодня, 7 февраля, пройдет рейд по собакам в мкрн Восточный. Заявки на отлов, сообщения о нарушении правил содержания животных принимаются по телефону оперативного штаба: 8(3012)44-77-28. 

Кроме того, с 13:30 до 16:00 в мобильном пункте по ул. Магистральная 25/1 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства своим животным и зарегистрировать их. Регистрация платная – 386 рублей. Приходите! – сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ. 

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