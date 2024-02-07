Общество 07.02.2024 в 16:18
Владимир Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»
Теперь фонд сможет помочь большему количеству ветеранов СВО и их семей, а также членам семей погибших бойцов
Текст: Андрей Константинов
В указ президента Российской Федерации «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» внесены изменения.
«Эти изменения открывают нам гораздо больше возможностей для помощи героям. Мы теперь сможем обеспечивать ветеранов более современными и высокотехнологичными протезами, в том числе для занятий спортом, а через благотворительные организации помогать по более широкому перечню обращений», – отметила председатель фонда Анна Цивилева.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Эти изменения открывают нам гораздо больше возможностей для помощи героям. Мы теперь сможем обеспечивать ветеранов более современными и высокотехнологичными протезами, в том числе для занятий спортом, а через благотворительные организации помогать по более широкому перечню обращений», – отметила председатель фонда Анна Цивилева.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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