Общество 07.02.2024 в 16:23
Здоровье полости рта — важная составляющая качества жизни человека
С 5 по 11 февраля проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта
Текст: Валентин Соколов
О важности ухода за полостью рта и гигиены зубов мы поговорим с зубным врачом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия имени В. Р. Бояновой Виталием Корнаковым.
— Виталий Витальевич, почему так важно поддерживать здоровье полости рта?
— Полость рта является началом нашей пищеварительной системы. Здоровые зубы и десны позволяют нам правильно пережевывать пищу и получать все необходимые питательные вещества для организма. Кроме того, полость рта играет важную роль в нашем общении, нам приятно улыбаться и разговаривать без болей или неудобств.
— Какую роль играет слюна в здоровье полости рта?
— Слюна является важным элементом полости рта. Она помогает нам пережевывать пищу, удалять остатки пищи и предотвращать пересыхание полости рта. Кроме того, слюна содержит ферменты, которые помогают начать процесс пищеварения. Она также обладает противовирусными и бактерицидными свойствами, защищая нас от различных инфекций.
— Виталий Витальевич, расскажите, пожалуйста, какую роль играет правильное питание в здоровье зубов?
— Рациональное питание имеет большое значение для здоровья наших зубов. Есть продукты, которые способствуют щелочной реакции слюны, что помогает нейтрализовать кислую среду в полости рта. Поэтому рекомендуется включать в рацион фрукты и овощи, а также ограничить потребление сладостей и кислых продуктов.
— Какие заболевания полости рта могут повлиять на организм в целом?
— Заболевания полости рта могут оказывать негативное влияние на организм в целом. Например, наличие кариеса может привести к ангине и болям в ушах, голове и глазах. Воспаление тканей вокруг зубов чревато стать источником инфекции, которая может повредить сердце и нервную систему. Также проблемы с зубами могут ослабить иммунную систему и повлиять на желудочнокишечный тракт.
— Что вы, Виталий Витальевич, можете посоветовать нашим читателям для поддержания здоровья полости рта?
— Основными правилами хорошей гигиены полости рта являются: чистка зубов не менее двух раз в день, использование зубной нити или зубочистки для удаления остатков пищи, а также использование специальных ополаскивателей. Рекомендуется посещать стоматолога регулярно для профессиональной чистки и диагностики зубов.
— Можно ли в Центре здоровья получить профессиональную помощь и консультацию от стоматолога?
— Да, в нашем Центре здоровья мы предоставляем бесплатные услуги гигиенистов, которые помогут вам выявить кариес на ранней стадии, получить рекомендации по гигиене полости рта и пройти профессиональную чистку. Записаться на прием можно по телефону: 8 (3012) 377–300. Ждем вас по адресам: ул. Жердева, 100 и ул. Советская, 32б.
Здоровье полости рта — это не только важно для красивой улыбки, но и для общего состояния организма. Желаю всем читателям заботиться о своей полости рта и иметь крепкие и здоровые зубы!
— Спасибо за беседу.
Фото: Pixabay.com
Тегиздравоохранение