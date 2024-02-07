Здоровье полости рта — важная составляющая качества жизни человека

О важности ухода за полостью рта и гигиены зубов мы поговорим с зубным врачом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия имени В. Р. Бояновой Виталием Корнаковым.





— Полость рта является началом нашей пищеварительной системы. Здоровые зубы и десны позволяют нам правильно пережевывать пищу и получать все необходимые питательные вещества для организма. Кроме того, полость рта играет важную роль в нашем общении, нам приятно улыбаться и разговаривать без болей или неудобств.— Слюна является важным элементом полости рта. Она помогает нам пережевывать пищу, удалять остатки пищи и предотвращать пересыхание полости рта. Кроме того, слюна содержит ферменты, которые помогают начать процесс пищеварения. Она также обладает противовирусными и бактерицидными свойствами, защищая нас от различных инфекций.— Рациональное питание имеет большое значение для здоровья наших зубов. Есть продукты, которые способствуют щелочной реакции слюны, что помогает нейтрализовать кислую среду в полости рта. Поэтому рекомендуется включать в рацион фрукты и овощи, а также ограничить потребление сладостей и кислых продуктов.— Заболевания полости рта могут оказывать негативное влияние на организм в целом. Например, наличие кариеса может привести к ангине и болям в ушах, голове и глазах. Воспаление тканей вокруг зубов чревато стать источником инфекции, которая может повредить сердце и нервную систему. Также проблемы с зубами могут ослабить иммунную систему и повлиять на желудочно­кишечный тракт.— Основными правилами хорошей гигиены полости рта являются: чистка зубов не менее двух раз в день, использование зубной нити или зубочистки для удаления остатков пищи, а также использование специальных ополаскивателей. Рекомендуется посещать стоматолога регулярно для профессиональной чистки и диагностики зубов.— Да, в нашем Центре здоровья мы предоставляем бесплатные услуги гигиенистов, которые помогут вам выявить кариес на ранней стадии, получить рекомендации по гигиене полости рта и пройти профессиональную чистку. Записаться на прием можно по телефону: 8 (3012) 377–300. Ждем вас по адресам: ул. Жердева, 100 и ул. Советская, 32б.Здоровье полости рта — это не только важно для красивой улыбки, но и для общего состояния организма. Желаю всем читателям заботиться о своей полости рта и иметь крепкие и здоровые зубы!Фото: Pixabay.com