Общество 07.02.2024 в 16:40

«Приютил их с кладбища»

Новосибирский пенсионер готов отписать дом тому, кто присмотрит за его 13 кошками
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Текст: Номер один
«Приютил их с кладбища»
В Новосибирске 65-летний пенсионер готов отписать дом тому, кто присмотрит за его 13 кошками и 2 собаками. Сергей Меренков стал спасать животных после того, как в ДТП погиб его единственный сын. Ходил на могилу к нему, а возвращался оттуда с четвероногим другом. Пожилой зоозащитник до сих пор спасает хвостатых, но очень переживает, что с ними будет после его смерти? Он ищет подходящую кандидатуру на роль наследников. Подробнее в материале КП-Новосибирск.

«Он должен быть лучше меня»

Сергей Александрович живет в частом секторе микрорайона ОбьГЭС. На 50 квадратах вместе с ним ютятся кошки и собаки. В доме две комнаты, газ, туалет и душ. На кухне несколько холодильников, забитых едой для животных.

- У нас был сын Денис. Его 20 лет назад машина сбила. Сначала говорили, что водитель был пьян, а потом сказали, что нет. Суды длились шесть лет, а мне они не нужны были. Только его бы (водителя) адрес узнать. Я его убить хотел… - рассказывал КП-Новосибирск Сергей Меренков.

Свой план мужчина до конца не довел. Помешала жена. Позвонила в полицию и донесла на супруга. Сергея Александровича посадили на два года за угрозу убийством. Когда мужчина освободился, то каждую субботу ходил к сыну на кладбище. Оттуда на обратном пути подбирал кошек. Это немного отвлекало от горя.

- Всех стерилизую и кормлю на свою пенсию – 19 тысяч рублей. Голодным или больным никто у меня не останется. Ищу такого же человека, как и я, кто будет в животных душу вкладывать, и может быть, будет даже лучше меня самого, - говорит мужчина.

«Выстави в пакете, потом заберут»

Впервые клич о поисках наследника пенсионер кинул четыре года назад. Но за это время так и не нашел подходящего человека. Много людей хотели попытать счастье и стать обладателями дома с кошками. Однако у Сергея Александровича строгий отбор.

- Приходили как-то мама с дочкой. В огороде мне помогать начали, за животными смотрели. Одна из кошек умерла, я хотел ее похоронить по всем правилам, а она мне заявила: «Выстави в пакете мусорном на улицу», - вспоминает пенсионер.

Мужчина недоумевает: надо же кремировать и похоронить. Об умерших животных он вспоминает с грустью. Но их место занимают новые. Недавно приютил у себя собачку, назвал Белочкой. Говорит: «На остановке она сидела, совсем потерянная».

- У нее нет передней лапки. Вот они теперь со вторым псом - Дружком - вместе живут, дружат, - рассказал КП-Новосибирск пенсионер. – Мне фонд помогал одно время. И сейчас я тоже периодически обращаюсь туда. Пока Бог дает силы, буду спасать животных, а там он и подскажет, кому дом оставить.

- Какое будущее вы видите у своего дома?

- Я хочу, чтобы этот дом не был продан после моей смерти. Если никого не найду, то хочу завещать его вместе с животными какой-нибудь организации.  Общественникам, которые кому-то помогают…

Фото: Алена Мартынова
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