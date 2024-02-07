В Улан-Удэ заложили священные сосуды в основание нового здания Национального музея

Драгоценные сосуды «Бумпа» изготовлены согласно буддийским канонам и помещены в специальный деревянный короб из кедра. Они символизируют духовное материальное благополучие, приумножение положительной кармы и предотвращения от различных стихийных бедствий.





7 февраля ламы Буддийской традиционной Сангхи России провели священный ритуал закладки драгоценных сосудов «Бумпа» в основание нового здания Национального музея Бурятии.- Мы начинаем строить Национальный музей истории Бурятии. У нас богатая история, богатое культурное наследие. Мы, конечно, гордимся им и хотим, чтобы его все видели, чтобы оно было доступно для всех. Чтобы наши жители и наши гости - все могли увидеть и прикоснуться к великой истории Бурятии. Я рад, что президент Владимир Владимирович Путин поддержал наше предложение о строительстве национального музея. Что оно вошло в мастер-план развития Улан-Удэ, что на него выделены деньги. Уже профинансировано более миллиарда рублей. Сегодня, сейчас начинается непосредственно стройка музея. В ближайшие годы мы получим красивый современный музей, хранящей всю нашу историю доступно для всех! - заявил на церемонии глава Бурятии Алексей Цыденов.- Это одно из важных событий не только для республики, но и Улан-Удэ. Помимо своего прямого назначения – сохранения культурно-исторического наследия республики, музей будет выполнять роль точки притяжения. Это будет замечательное место, которое будет привлекать туристов. Необычное здание музея и украсит центр Улан-Удэ, и преобразит его за счет благоустройства всей прилегающей территории. Это, в свою очередь, сделает более комфортной жизнь горожан, что является нашей самой главной задачей, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Напомним, в октябре 2023 года правительство Бурятии и Управляющая компания «Инфратех Концессии» подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации Национального музея. Завершить его возведение планируется в 2026 году. Общая стоимость проекта 3,7 млрд рублей, финансирование осуществляется с использованием средств из федерального бюджета, дальневосточной концессии и собственных средств компании-концессионера.Фото: пресс-служба правительства Бурятии