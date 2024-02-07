Общество 07.02.2024 в 17:03

В Улан-Удэ заложили священные сосуды в основание нового здания Национального музея

Строительство грандиозного здания должны завершить в 2026 году
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ заложили священные сосуды в основание нового здания Национального музея
7 февраля ламы Буддийской традиционной Сангхи России провели священный ритуал закладки драгоценных сосудов «Бумпа» в основание нового здания Национального музея Бурятии.

- Мы начинаем строить Национальный музей истории Бурятии. У нас богатая история, богатое культурное наследие. Мы, конечно, гордимся им и хотим, чтобы его все видели, чтобы оно было доступно для всех. Чтобы наши жители и наши гости - все могли увидеть и прикоснуться к великой истории Бурятии. Я рад, что президент Владимир Владимирович Путин поддержал наше предложение о строительстве национального музея. Что оно вошло в мастер-план развития Улан-Удэ, что на него выделены деньги. Уже профинансировано более миллиарда рублей. Сегодня, сейчас начинается непосредственно стройка музея. В ближайшие годы мы получим красивый современный музей, хранящей всю нашу историю доступно для всех! - заявил на церемонии глава Бурятии Алексей Цыденов.

Драгоценные сосуды «Бумпа» изготовлены согласно буддийским канонам и помещены в специальный деревянный короб из кедра. Они символизируют духовное материальное благополучие, приумножение положительной кармы и предотвращения от различных стихийных бедствий.


- Это одно из важных событий не только для республики, но и Улан-Удэ. Помимо своего прямого назначения – сохранения культурно-исторического наследия республики, музей будет выполнять роль точки притяжения. Это будет замечательное место, которое будет привлекать туристов. Необычное здание музея и украсит центр Улан-Удэ, и преобразит его за счет благоустройства всей прилегающей территории. Это, в свою очередь, сделает более комфортной жизнь горожан, что является нашей самой главной задачей, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Напомним, в октябре 2023 года правительство Бурятии и Управляющая компания «Инфратех Концессии» подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации Национального музея. Завершить его возведение планируется в 2026 году. Общая стоимость проекта 3,7 млрд рублей, финансирование осуществляется с использованием средств из федерального бюджета, дальневосточной концессии и собственных средств компании-концессионера.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
строительство музей 74

Все новости

В Улан-Удэ приезжает известный комик
07.02.2024 в 17:44
В Улан-Удэ сняли режим «черного неба»
07.02.2024 в 17:22
В Улан-Удэ заложили священные сосуды в основание нового здания Национального музея
07.02.2024 в 17:03
Рабочих Селенгинского ЦКК в Бурятии накрыло жидкой массой горячей целлюлозы
07.02.2024 в 16:42
В Улан-Удэ огнеборцы провели учения в ТРЦ «Форум»
07.02.2024 в 16:41
«Приютил их с кладбища»
07.02.2024 в 16:40
Здоровье полости рта — важная составляющая качества жизни человека
07.02.2024 в 16:23
Владимир Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»
07.02.2024 в 16:18
В Бурятии вновь пострадали работники Селенгинского ЦКК
07.02.2024 в 16:00
Сегодня в Улан-Удэ пройдет рейд по собакам
07.02.2024 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ приезжает известный комик
Гурам Амарян выступит с обновленной программой
07.02.2024 в 17:44
В Улан-Удэ сняли режим «черного неба»
В городе сегодня наконец-то благоприятные метеоусловия
07.02.2024 в 17:22
В Улан-Удэ огнеборцы провели учения в ТРЦ «Форум»
Согласно замыслу в автопаркинге закрытого типа произошло загорание автомобилей
07.02.2024 в 16:41
«Приютил их с кладбища»
Новосибирский пенсионер готов отписать дом тому, кто присмотрит за его 13 кошками
07.02.2024 в 16:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru