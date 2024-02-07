В Улан-Удэ сняли режим «черного неба»

Сегодня, 7 февраля, на территории г. Улан-Удэ наблюдаются метеорологические условия, благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщил Гидрометцентр Бурятии. Таким образом, режим "черного неба" снят.Напомним, в январе и феврале на территории Улан-Удэ несколько раз вводили режим «черного неба», когда наблюдались метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.На днях в городе снова был объявлен НМУ первой степени опасности. При I степени неблагоприятных метеоусловий рекомендовано ограничить пребывание на улице; проводить проветривание помещений только кондиционерами; занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.Сегодня режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности был снят.