Общество 07.02.2024 в 17:22

В Улан-Удэ сняли режим «черного неба»

В городе сегодня наконец-то благоприятные метеоусловия
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ сняли режим «черного неба»
Сегодня, 7 февраля, на территории г. Улан-Удэ наблюдаются метеорологические условия, благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщил Гидрометцентр Бурятии. Таким образом, режим "черного неба" снят. 

Напомним, в январе и феврале на территории Улан-Удэ несколько раз вводили режим «черного неба», когда наблюдались метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

На днях в городе снова был объявлен НМУ первой степени опасности. При I степени неблагоприятных метеоусловий рекомендовано ограничить пребывание на улице; проводить проветривание помещений только кондиционерами; занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. 

Сегодня режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности был снят. 

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