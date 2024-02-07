В Улан-Удэ приезжает известный комик

В Улан-Удэ Гурам Амарян выступит со своей обновленной программой, в которой он рассуждает о жизни восточного парня, уже более двадцати лет проживающего в России.Гурам - резидент "Stand Up на ТНТ", ведущий шоу "Решалы" / "По Хатам", один из самых ярких и популярных Stand Up комиков в РоссииМероприятие состоится в марте в ДК «Железнодорожник». Как заявлено на официальном сайте комика, стоимость билетов составит от 1000 до 4500 рублей.Фото: скриншот видео