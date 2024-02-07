В Бурятии районная администрация «прихватила» лесные земли

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в обращении с землями лесного фонда, допущенными со стороны администрации Прибайкальского района.«Установлено, что вопреки нормам Земельного и Лесного кодексов РФ администрация района сформировала и поставила на кадастровый учет земельные участки, покрытые лесными насаждениями и имеющие пересечения с землями лесного фонда на территории Байкальского лесничества. В силу ст. 8 Лесного кодекса РФ земли гослесфонда находятся в федеральной собственности, распоряжаться ими органы местного самоуправления не вправе. Кроме того, указанные земельные участки расположены в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории», - рассказали о сути нарушений в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор внес в районную администрацию представление об устранении нарушений законов. По результатам их рассмотрения земельные участки сняты с кадастрового учета.«В результате вмешательства обеспечено сохранение леса на общей площади более 3,9 тысяч кв.м», - отметили в прокуратуре.Фото: «Номер один»