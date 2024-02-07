В Улан-Удэ завтра отключат холодную воду

МУП «Водоканал» сообщает: завтра, 8 февраля с 09:30 до 14:00, будет произведено отключение холодного водоснабжения в частном секторе Октябрьского района.Причина: в связи с проведением плановых работ по замене пожарного гидранта, на водопроводной сети d-100 мм., по адресу: ул. Тулаева,18.Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33Список домов в карточке: