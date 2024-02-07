Общество 07.02.2024 в 21:35

В Улан-Удэ состоялась акция «Живой щит»

Мероприятия по профилактике травматизма несовершеннолетних проходят на ВСЖД
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ состоялась акция «Живой щит»
В Улан-Удэ сегодня состоялась акция «Живой щит» в рамках профилактических мероприятий Восточно-Сибирской железной дороги, направленных на предупреждение непроизводственного травматизма среди детей и подростков, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Акция  прошла на потенциально травмоопасных участках магистрали, расположенных в микрорайонах Лазо, Мелькомбинат и в поселке Таежный. На одном из этих участков в январе 2024 года, пытаясь пролезть под вагонами грузового поезда, серьезную травму получил подросток.

В местах несанкционированных переходов через пути железнодорожники и представители транспортной полиции выстроились на пути пешеходов – нарушителей. С каждым из них была проведена обстоятельная профилактическая беседа, призванная напомнить горожанам об опасности пересечения железной дороги в необорудованных для этого местах.

Также железнодорожники наградили учащихся РЖД лицея №10 Улан-Удэ, ставших победителями и призерами творческого конкурса «Оставайся за линией безопасности».

А накануне, 6 февраля, на станции Слюдянка железнодорожники совместно с транспортными полицейскими провели для учеников 5-го класса школы №1 города Слюдянка, а также шестиклассников из РЖД лицея №11 уроки безопасности в специализированном вагоне охраны труда.

В начале мероприятия организаторы вручили диплом и специальный подарок ученице 6 «Б» класса РЖД лицея №11 Ксении Сороковиковой, которая заняла призовое место в конкурсе рисунков и стихотворений «Оставайся за линией безопасности». Затем школьникам напомнили правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, продемонстрировали профилактические ролики и мультфильмы. Полученные знания ребята закрепили, разгадав тематический кроссворд.

Восточно-Сибирская железная дорога уделяет особое внимание вопросам профилактики непроизводственного травматизма и призывает граждан быть максимально бдительными на объектах транспортной инфраструктуры.

Фото: ВСЖД



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