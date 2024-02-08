В Бурятии в январе резко выросло число разбоев

В январе 2024 года в Бурятии зарегистрировано 1475 преступлений, что на 0,1% больше, чем в том же периоде 2023 года (1473). Такие данные озвучила сегодня республиканская прокуратура.При этом сократилось количество убийств и покушений на убийство (-36%), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-10%), изнасилований и покушений на изнасилование (-75%), краж (-21%), грабежей (-36%), хулиганств (-50%).В месте с тем отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+5,7%), разбоев (+150%), мошенничеств (+20%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+54%) и оружия (+116%).Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-23,5%), несовершеннолетними или при их соучастии (-38%), лицами, ранее совершавшими преступления (-6%), а также в состоянии алкогольного опьянения (-12%).Сохраняется динамика роста количества криминальных деяний, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В минувшем месяце зарегистрированы 446 таких преступлений (+ 52%).Фото: «Номер один»