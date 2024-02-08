Отловленных в Бурятии бабочек отправили коллекционеру из Англии

Как рассказали в ведомстве, в конце января после осмотра в Китай для научных исследований направилась зоологическая коллекция ракообразных и моллюсков (лат. Crustacea, Amphipoda) в количестве 76 экземпляров. Все они собраны на дне озера Байкал.





Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выдало фитосанитарные сертификаты на вывоз экзотической продукции.В начале февраля сотрудники Россельхознадзора проконтролировали коллекцию бабочек (лат. Insecta, Lepidoptera, Pieridae) в количестве 10 экземпляров. Они были отловлены в горах Восточного Саяна в Тункинском районе и предназначены для отправки коллекционеру из Великобритании.«Проконтролированные партии отправляются за границу Почтой России в сопровождении фитосанитарных сертификатов, оформленных Управлением Россельхознадзора», - сообщили в ведомстве.Фото: Россельхознадзор по Иркутской области и Бурятии