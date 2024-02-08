Сначала флирт, потом обсчет

В пабликах соцсетей порой встречаются настоящие романтические истории. Правда, иногда только на первый взгляд. Житель Улан-Удэ рассказал, как столкнулся с настоящим коварством симпатичной девушки.- Практически каждый день хожу в один и тот же продуктовый магазин. На кассе сидит девушка, которая меня уже узнает и всегда улыбается мне. Смотрит прямо в глаза, спрашивает, как у меня дела. Я уже себе начал придумывать всякое, старался всегда встать именно в ту кассу, где она сидит. А тут на днях решил проверить чеки, всегда в конце месяца это делаю. И вы прикиньте, она мне лишнее пробивает каждый раз! – поделился мужчина в паблике «Злой Улан-Удэ».В комментариях эта история многих рассмешила:- Отвлекающий маневр!- Автор, тебе мило улыбались? Улыбались. Какие еще вопросы? За все платить надо.- Зато ты был счастлив все это время.- А мне вот скидку такая же девушка в магазине пробивает пенсионерскую. А это 10% от суммы. При больших покупках нехило выходит.- А может специально обманывает, чтобы ты начал выяснить и ближе пообщаться!- Скорее всего, случайно 2 раза пикнула штрих-код. А может и не случайно, а недосдачу перекрывает, - высказываются горожане.О похожей истории, но уже без всякого флирта, рассказал еще один улан-удэнец:- Со мной в одном торговом центре, в продуктовом магазине, такое же было. Женщина в возрасте, оказалась " подработчицей". Пробила лишнее. Видимо, где-то уже держала под рукой штрих-коды. Охрана по камерам всё пересмотрела, сказали эти подработчицы многие так делают, одна за другой вылетают...Фото: "Номер один"