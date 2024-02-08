В Бурятии участковый спас заблудившегося мужчину

Ночью 2 февраля в полицию Мухоршибирского района поступил звонок от 44-летнего мужчины. Он сообщил, что шел домой в поселок Саган-Нур, заблудился и уже около часа не может найти дорогу. Поскольку температура опустилась уже ниже -35 градусов, оперативный дежурный принял решение незамедлительно направить на поиски участкового. Однако розыск осложнялся тем, что потерявшийся мужчина не ориентировался на местности и в темноте разглядел лишь окраину леса и забор.«Старший участковый уполномоченный полиции Булат Эрдыниев, прибыв на место происшествия, организовал поиски. Спустя некоторое время на окраине поселка полицейский увидел лежавшего в сугробе мужчину, который уже порядком замерз. Участковый, вызвав медиков, донес пострадавшего на руках до машины скорой помощи, которая не смогла подъехать к месту происшествия», - рассказали в МВД Бурятии.В настоящее время житель поселка с обморожениями различной степени тяжести находится в больнице. Он поблагодарил своего спасителя и пообещал впредь не выходить в темное время по незнакомому маршруту.Фото: МВД Бурятии