Общество 08.02.2024 в 10:26

В Бурятии участковый спас заблудившегося мужчину

Полицейский в темноте разыскал уже обмороженного сельчанина и на руках донес его до скорой
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии участковый спас заблудившегося мужчину
Ночью 2 февраля в полицию Мухоршибирского района поступил звонок от 44-летнего мужчины. Он сообщил, что шел домой в поселок Саган-Нур, заблудился и уже около часа не может найти дорогу. Поскольку температура опустилась уже ниже -35 градусов, оперативный дежурный принял решение незамедлительно направить на поиски участкового. Однако розыск осложнялся тем, что потерявшийся мужчина не ориентировался на местности и в темноте разглядел лишь окраину леса и забор.

«Старший участковый уполномоченный полиции Булат Эрдыниев, прибыв на место происшествия, организовал поиски. Спустя некоторое время на окраине поселка полицейский увидел лежавшего в сугробе мужчину, который уже порядком замерз. Участковый, вызвав медиков, донес пострадавшего на руках до машины скорой помощи, которая не смогла подъехать к месту происшествия», - рассказали в МВД Бурятии.

В настоящее время житель поселка с обморожениями различной степени тяжести находится в больнице. Он поблагодарил своего спасителя и пообещал впредь не выходить в темное время по незнакомому маршруту.

Фото: МВД Бурятии
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