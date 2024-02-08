Общество 08.02.2024 в 10:33

В Улан-Удэ ищут кадры для работы в детсадах

Педагогам обещают льготную ипотеку от 0,6 % годовых

A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ ищут кадры для работы в детсадах
Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ ищет педагогов, желающих работать в детских садах, школах, центрах дополнительного образования города Улан-Удэ. Требуются воспитатели и учителя.

- Если Вы ищете работу педагогом, - мы подберем для Вас место работы недалеко от Вашего места проживания. Если у вас нет педагогического образования, но Вы любите детей и желаете работать педагогом, - мы направим Вас на обучение по педагогическим специальностям за наш счет! Кроме этого, для педагогов действует программа льготной ипотеки от 0,6 % годовых, - сообщают в комитете по образованию. 

По всем вопросам можно обращаться в Комитет по образованию г. Улан-Удэ по номеру телефона 8(3012) 21-11-83 или по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 23, каб. 17, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ ищут кадры для работы в детсадах
08.02.2024 в 10:33
В Бурятии участковый спас заблудившегося мужчину
08.02.2024 в 10:26
Сначала флирт, потом обсчет
08.02.2024 в 10:23
Отловленных в Бурятии бабочек отправили коллекционеру из Англии
08.02.2024 в 10:15
В Улан-Удэ бомж с велосипедом вызвал подозрение у росгвардейцев
08.02.2024 в 09:53
В Бурятии пенсионер на «Оке» врезался в грузовик
08.02.2024 в 09:39
В Бурятии в январе резко выросло число разбоев
08.02.2024 в 09:29
В Бурятии заключенный заработал новый срок незадолго до освобождения
08.02.2024 в 09:16
Трудовой договор и договор гражданско-правового характера
08.02.2024 в 09:00
«Мусорщики» Бурятии победили кондитеров
08.02.2024 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В Бурятии участковый спас заблудившегося мужчину
Полицейский в темноте разыскал уже обмороженного сельчанина и на руках донес его до скорой
08.02.2024 в 10:26
Сначала флирт, потом обсчет
Улан-удэнец пожаловался на кассиршу, которая при каждой встрече пробивала лишнее в чеке
08.02.2024 в 10:23
Отловленных в Бурятии бабочек отправили коллекционеру из Англии
А товарищам из Китая достались моллюски и ракообразные со дна Байкала
08.02.2024 в 10:15
В Бурятии в январе резко выросло число разбоев
Общее количество преступлений при этом не изменилось
08.02.2024 в 09:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru