В Улан-Удэ ищут кадры для работы в детсадах

Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ ищет педагогов, желающих работать в детских садах, школах, центрах дополнительного образования города Улан-Удэ. Требуются воспитатели и учителя.- Если Вы ищете работу педагогом, - мы подберем для Вас место работы недалеко от Вашего места проживания. Если у вас нет педагогического образования, но Вы любите детей и желаете работать педагогом, - мы направим Вас на обучение по педагогическим специальностям за наш счет! Кроме этого, для педагогов действует программа льготной ипотеки от 0,6 % годовых, - сообщают в комитете по образованию.По всем вопросам можно обращаться в Комитет по образованию г. Улан-Удэ по номеру телефона 8(3012) 21-11-83 или по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 23, каб. 17, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.