В Улан-Удэ прощаются с офицером, погибшим полтора года назад

Сегодня на лукодроме в Улан-Удэ прощаются со старшим лейтенантом Андреем Токтохоевым. Он принимал участие в спецоперации с момента ею начала и погиб еще в июле 2022 года. Известие о его смерти родственники получили только в январе этого года.Как сообщается на сайте БГУ, Андрей Токтохоев родился 1 января 1982 года в с. Черемхово Ивановского района Амурской области. С 1993 по 1997 гг. обучался в школе в Чите, затем продолжил учебу в Улан-Удэ в школе №17. В 1999 году поступил в Бурятский государственный университет, проходил обучение на кафедре технологии и предпринимательства Физико-технического факультета. В 2001 году поступил на военную кафедру при БГУ. За время обучения преподаватели, одногруппники и студенты университета узнали его как дружелюбного и отзывчивого человека. Андрей занимал активную жизненную позицию, участвовал во многих мероприятиях университета и группы, проводил работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.В 2004 году после окончания БГУ Андрей Токтохоев получил звание лейтенанта мотострелковых войск и пошел служить в армию в Кяхте. После армии работал учителем труда в школе №52 в Улан-Удэ. В 2016 году снова вернулся в армию, заключив контракт.Был участником военной операции в Сирии, являлся ветераном боевых действий, награжден ведомственными и государственными наградами, неоднократно поощрялся вышестоящим командованием за успехи в боевой подготовке.В январе 2022 года вместе со своей танковой бригадой убыл в Беларусь. В феврале 2022 года с боями дошел до Гостомеля. После был направлен в Донецкую Народную Республику, где участвовал в боевых действиях. 7 июля 2022 года получили приказ уничтожить опорный пункт противника. В этом бою старший лейтенант, заместитель командира танковой роты 5-й танковой бригады Андрей Токтохоев погиб смертью храбрых. Посмертно представлен к ордену Мужества.Известие о его гибели родные получили в конце января 2024 года. Коллектив БГУ выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с трагической гибелью Андрея Токтохоева.Фото: БГУ