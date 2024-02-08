Общество 08.02.2024 в 11:17

В Бурятии готовы к Году семьи

Уже есть план основных мероприятий
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии готовы к Году семьи
В Бурятии подготовлен план основных мероприятий по проведению Года семьи. Он состоит из семи блоков, мероприятия которых направлены на популяризацию семьи и брака через молодые, многодетные и приемные семьи, чествование матерей, отцов, семейные конкурсы и слёты. 

– Ещё один блок подразумевает внедрение корпоративного демографического стандарта на предприятиях республики, поддержку студенческих семей и семейных династий. Среди других направлений – охрана здоровья молодёжи, развитие семейного спорта, участие в культурной жизни республики. Ещё один важный блок посвящен ответственному родительству и профилактике социального сиротства. Все эти мероприятия будут сопровождаться информационной кампанией, главная цель которой - популяризация традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни и ответственного родительства, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. 

Официальный старт Году семьи был дан на Всероссийском семейном форуме «Родные – любимые» 19 января на выставке «Россия» в Москве, а в Бурятии - 31 января в театре Русской драмы.

Фото: Pixabay.com
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