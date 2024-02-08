В Улан-Удэ улицу назвали в честь экс-директора «тонкосуконки» Клавдии Альцман

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, согласно которому одной из улиц столицы Бурятии присвоено имя Клавдии Альцман.Клавдия Альцман была одной из самых известных женщин республики. Больше всего она известна тем, что во времена СССР многие годы руководила крупным промышленным предприятием – Улан-Удэнским тонкосуконным комбинатом. В честь этого комбината в Улан-Удэ названа остановка общественного транспорта.Альцман стояла во главе ТСК в 1953-1970 гг. и в 1974-1992 гг. С окончательным переходом страны на капиталистические рельсы она в 1992-2010 г. являлась гендиректором ЗАО «Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура», преемника ТСК. К сожалению, мануфактура не смогла показать устойчивое развитие в условиях сложной борьбы с конкурентами за долю на рынке и обанкротилась.Родилась Клавдия Альцман в деревне в Красноярском крае в 1926 году. Умерла в 2010 году в Улан-Удэ.Считается, что по ее инициативе в Улан-Удэ построили предприятие по первичной очистке, обработке шерсти (ПОШ), а потом объединили его с предприятием по выпуску ткани, организовав тонкосуконный комбинат.Альцман была депутатом Улан-Удэнского горсовета, депутатом Верховного Совета Бурятской АССР и Народного Хурала Бурятии. Также она была делегатом одного из съездов КПСС.Для улицы Клавдии Альцман мэром города утверждено также бурятскоязычное написание - Клавдия Альцманай гудамжа.Одновременно мэр Игорь Шутенков присвоил другой городской улице имя еще одной известной в советское время женщины – Инессы Антакшиновой. Она родилась в Улан-Удэ в 1933 году, умерла в 2014-м.Инесса Антакшинова была Почетным гражданином Улан-Удэ. Горсовет присвоил ей это звание за большой вклад в социально-экономическое развитие города и активное участие в общественно-политической жизни.«Организаторский талант Инессы Александровны, ее эрудиция, высокая личная ответственность за порученное дело особенно ярко проявились в руководстве Октябрьским районом. Более 20 лет она возглавляла райисполком и райком партии. Благодаря ее инициативе, район в 1970-е, 80-е годы представлял собой огромную строительную площадку. Велось интенсивное промышленное и жилищно-социальное строительство, были построены фабрика верхнего трикотажа, Улан-Удэнская кондитерская фабрика, больница скорой медицинской помощи, родильный дом, широкоформатный кинотеатр «Дружба», Дворец пионеров, 4 средних школы, ряд дошкольных учреждений, предприятий торговли и общественного питания, застраивались 40, 44, 46, 47 жилые кварталы, была построена трамвайная линия в новые микрорайоны. Благодаря умелому решению вопросов подбора и расстановки кадров в районе, тонкосуконный, мясоконсервный, мебельно-деревообрабатывающий комбинаты, учреждения медицины, образования, предприятия строительного комплекса занимали передовые позиции в городе, республике и России», - рассказывается о ней на официальном сайте Улан-Удэ.Четыре созыва она избиралась депутатом Верховного Совета Бурятии. Работала в партийных органах республики и Улан-Удэ.Утвержденный мэром вариант написания улицы на бурятском языке таков - Инесса Антакшиновагай гудамжа.Вскоре решения о присвоении имен вступят в силу.Фото: russianstock.ru