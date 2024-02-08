Общество 08.02.2024 в 11:26

Улан-удэнцы могут выиграть годовой запас бууз – 365 штук

Акция от «Водоканала» в честь Сагаалгана продолжается
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцы могут выиграть годовой запас бууз – 365 штук
Напомним, в январе в Улан-Удэ был дан старт акции «Белый месяц удачи», посвященной празднованию Нового года по лунному календарю – Сагаалгану. Главный приз - годовой запас бууз.

Чтобы принять участие, потребителю необходимо внести авансовый платеж за услуги холодного водоснабжения и водоотведения при помощи мобильного приложения «Водоканал Улан-Удэ». При этом, участник акции не должен иметь на начало акции какую-либо задолженность за услуги предприятия, а также начисленную пеню за просрочку по оплате.

Сертификат на 365 бууз будет разыгран среди потребителей в прямом эфире в наших социальных сетях. Победитель будет определён при помощи программы рандомным методом.

- Успевайте принять участие! Акция продлится до 22 февраля включительно. Уточнить информацию об акции можно по телефону: 37-99-00, - сообщают в «Водоканале». 

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