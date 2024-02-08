Общество 08.02.2024 в 12:28
Смогла похудеть, вставила зубы
Как сложилась жизнь модели, ослепшей после страшной аварии
Текст: Номер один
Восемь лет назад у Марии Лебедевой было все: подруги, шумные тусовки, красный диплом, жених. Но ее будущее разбилось вдребезги, как машина ее бывшего. Летом 2016 года Маша ехала с парнем в авто, они сильно поругались, и жених нажал на газ.
Тот страшный день помнит камера видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. BMW парня влетела в джип, поворачивающий на другую улицу. Маша - единственная, кто пострадал в той аварии. Она получила травму головы, и у нее раздробило таз. Она пережила множество операций и лишилась зрения. С тех пор очень редко выходит из дома. Ее внешность изменилась, жених перестал звонить, а друзья быстро испарились. Как сложилась ее жизнь - в материале КП-Новосибирск.
«Если деньги не соберут, значит, не судьба»
От модельной внешности Маши не осталось и следа. Лишний вес, вставная челюсть, вечная темнота перед глазами. 29-летняя девушка живет от лечения до лечения.
- Я каждые полгода прохожу реабилитацию. Мне делают массажи, иглоукалывания. Это помогает от боли в мышцах и в голове. Я стала очень метеозависимая. На каждую перемену погоды суставы начинают ныть, - рассказала КП-Новосибирск Мария Лебедева. - Когда все тело ломает, это атас. Мне бывает руку в кулак сжать больно, не то, что встать. Порой я думаю: «Господи, когда это закончится?». Не заканчивается.
Недавно девушка объявляла об очередном сборе на лечение. Нужно было 30 тысяч рублей. Деньги собрали за несколько дней.
- Каждый раз, когда объявляю сбор, думаю: «Ну, если деньги не соберут, значит, не судьба продолжать». И каждый раз собирают. Иногда мне кажется, что люди верят в меня больше, чем я сама, - признается девушка. - После реабилитации бессонница отступает. Обхожусь без таблеток.
Осенью прошлого года исполнилось еще одно заветное желание Маши - ей сделали зубы. Врачи вышли на девушку сами и вылечили ее бесплатно.
- В нижней части стоит несъемный протез, а наверху - наоборот. Мне с ним не очень удобно, поэтому мы его отдали на переделку, - говорит Маша.
«Я хочу видеть жизнь»
Динамика в преображении Маши есть во всем. За год девушке удалось скинуть 16 килограммов.
- Раньше я весила 90 килограммов, а сейчас - 74. Никаких диет. Мне кажется, иглоукалывание помогло. Я говорила врачу о своей проблеме, и он на какую-то точку нажал и все. Я стала меньше есть, и чувство насыщения быстрее приходит, - объясняет девушка.
В борьбе с лишним весом Марии помогают не только иголки. Как говорит сама девушка, у нее дома есть беговая дорожка. Спорт ей пока запрещен, а вот ходьбу никто не отменял:
- Я помню, что брала запястье в руку и не могла пальцами достать друг до друга. Теперь делаю это вообще без проблем. Бесит, что живот не уменьшается, но это тоже поправим. У меня волосы отросли очень сильно. Прошу маму, чтобы она заплетала их. А еще хочу мелирование сделать.
Маша очень любит гулять, но честно признается, что не с кем.
- Я остановилась в своем 22-летнем возрасте. После аварии время будто затормозилось,- вздыхает Мария. - Я хочу жить, видеть жизнь, радоваться ей. А у меня сплошные больницы.
Самая главная мечта Маши - снова начать видеть. После аварии у нее поврежден зрительный нерв.
- Врачи говорят, что ничего не могут сделать, но прогресс не стоит на месте, мол, может быть, кто-то что-то придумает. Я так хочу, чтобы ко мне вернулось мое зрение, чтобы видеть хотя бы дорогу, по которой я иду. Она у меня трудная, - добавляет девушка.
Фото: соцсети/Александр Карпов
Тот страшный день помнит камера видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. BMW парня влетела в джип, поворачивающий на другую улицу. Маша - единственная, кто пострадал в той аварии. Она получила травму головы, и у нее раздробило таз. Она пережила множество операций и лишилась зрения. С тех пор очень редко выходит из дома. Ее внешность изменилась, жених перестал звонить, а друзья быстро испарились. Как сложилась ее жизнь - в материале КП-Новосибирск.
«Если деньги не соберут, значит, не судьба»
От модельной внешности Маши не осталось и следа. Лишний вес, вставная челюсть, вечная темнота перед глазами. 29-летняя девушка живет от лечения до лечения.
- Я каждые полгода прохожу реабилитацию. Мне делают массажи, иглоукалывания. Это помогает от боли в мышцах и в голове. Я стала очень метеозависимая. На каждую перемену погоды суставы начинают ныть, - рассказала КП-Новосибирск Мария Лебедева. - Когда все тело ломает, это атас. Мне бывает руку в кулак сжать больно, не то, что встать. Порой я думаю: «Господи, когда это закончится?». Не заканчивается.
Недавно девушка объявляла об очередном сборе на лечение. Нужно было 30 тысяч рублей. Деньги собрали за несколько дней.
- Каждый раз, когда объявляю сбор, думаю: «Ну, если деньги не соберут, значит, не судьба продолжать». И каждый раз собирают. Иногда мне кажется, что люди верят в меня больше, чем я сама, - признается девушка. - После реабилитации бессонница отступает. Обхожусь без таблеток.
Осенью прошлого года исполнилось еще одно заветное желание Маши - ей сделали зубы. Врачи вышли на девушку сами и вылечили ее бесплатно.
- В нижней части стоит несъемный протез, а наверху - наоборот. Мне с ним не очень удобно, поэтому мы его отдали на переделку, - говорит Маша.
«Я хочу видеть жизнь»
Динамика в преображении Маши есть во всем. За год девушке удалось скинуть 16 килограммов.
- Раньше я весила 90 килограммов, а сейчас - 74. Никаких диет. Мне кажется, иглоукалывание помогло. Я говорила врачу о своей проблеме, и он на какую-то точку нажал и все. Я стала меньше есть, и чувство насыщения быстрее приходит, - объясняет девушка.
В борьбе с лишним весом Марии помогают не только иголки. Как говорит сама девушка, у нее дома есть беговая дорожка. Спорт ей пока запрещен, а вот ходьбу никто не отменял:
- Я помню, что брала запястье в руку и не могла пальцами достать друг до друга. Теперь делаю это вообще без проблем. Бесит, что живот не уменьшается, но это тоже поправим. У меня волосы отросли очень сильно. Прошу маму, чтобы она заплетала их. А еще хочу мелирование сделать.
Маша очень любит гулять, но честно признается, что не с кем.
- Я остановилась в своем 22-летнем возрасте. После аварии время будто затормозилось,- вздыхает Мария. - Я хочу жить, видеть жизнь, радоваться ей. А у меня сплошные больницы.
Самая главная мечта Маши - снова начать видеть. После аварии у нее поврежден зрительный нерв.
- Врачи говорят, что ничего не могут сделать, но прогресс не стоит на месте, мол, может быть, кто-то что-то придумает. Я так хочу, чтобы ко мне вернулось мое зрение, чтобы видеть хотя бы дорогу, по которой я иду. Она у меня трудная, - добавляет девушка.
Фото: соцсети/Александр Карпов
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