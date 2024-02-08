Общество 08.02.2024 в 12:32

Центру помощи детям «Добрый» исполнилось 100 лет

Главная цель работы сотрудников Центра - устройство сирот в семью
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Текст: Ольга Лазарева
Центру помощи детям «Добрый» исполнилось 100 лет
В 2023 году Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» исполнилось 100 лет. Как рассказала на итоговом совещании заместитель директора учреждения Сэсэгма Цыренжапова и психолог Анастасия Курикалова, рассказали об основных достижениях коллектива по основным направлениям работы.

- За 2023 год услуги в центре получили 113 детей, из них 4 - это круглые сироты, и 76 - социальные сироты, то есть имеющие родителей, но оставшиеся без попечения родителей. Вместе с тем, 33 ребёнка помещались в учреждение по заявлению законных представителей. Главная цель работы - устройство детей в семью. За весь год 33 наших воспитанника обрели родителей. При этом, четверо деток вернулись в кровную семью - к родным мама и папам. Девять переданы под опеку и 20 устроены в приемные семьи Мухоршибирского, Курумканского и Кяхтинского района, а так же другие регионы РФ, - отметила Сэсэгма Цыренжапова. 

Также активно ведется работа по передаче детей под временную опеку на время каникул и праздничных дней. Такая форма стала актуальной в каникулярное время, в течение которого происходит сближение ребенка с семьей. Как правило, после этого родители принимают решение о принятии детей на воспитание. В 2023 г. активно проводилась работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении. Работа проводится не только с детьми в центре, но и с родителями, в кровные семьи вернулось 27 из 33 детей. Основное направление учреждения в этом году - профилактическая работа с детьми и их семьями, находящимися в социально-опасном положении и тяжелой жизненной ситуации.

Заключительным этапом совещания стала церемония награждения. Были вручены благодарственные письма от Министерства социальной защиты населения РБ всем неравнодушным людям, которые оказывают помощь детям. Так же благодарственным письмом Министерства социальной защиты населения РБ награждена экономист центра «Добрый» Дарима Дамбаевна Доржиева и грамотой МО «Кяхтинский район» помощник воспитателя Манте Бадмаевич Мункуев.

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