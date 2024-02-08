Общество 08.02.2024 в 12:31

В Улан-Удэ студенты разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО

Он получил название «Шаман»
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ студенты разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО
В Улан-Удэ студенты Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО. Дизайн выполнен в конструкторском бюро «Силуэт», а маскировочные «листья» к нему вырезают с помощью лазерной установки в центре молодёжного инновационного творчества «Технолаб» машиностроительного факультета. Об этом в соцсетях рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.


По словам главы, костюм назван креативно – «Шаман». При этом есть летний и зимний варианты камуфляжа.

«Разработка полностью учитывает пожелания военных: костюм можно быстро надеть и снять, некоторые детали могут выполнять функции кровоостанавливающего жгута, фурнитура бесшумная, элементы костюма не имеют бликов. Свою разработку студенты представили на выставке «Россия» на ВДНХ в Дни науки. Наши воины на передовой ценят высокие эксплуатационные свойства камуфляжных комплектов. Они прошли испытания в бою. С сентября 2022 года студенты Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления пошили и отправили на фронт уже более 30 маскировочных комплектов. Студенты говорят, что обязательно будут и дальше работать», - сообщил глава республики.


Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
Теги
спецоперация

Все новости

В Бурятии сироте выдали квартиру с плесенью и мышами
08.02.2024 в 13:35
В Улан-Удэ обсудили развитие энергетических мощностей
08.02.2024 в 13:13
В Бурятии за январь поступило 52 заявки на поиск людей
08.02.2024 в 12:42
Центру помощи детям «Добрый» исполнилось 100 лет
08.02.2024 в 12:32
В Улан-Удэ студенты разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО
08.02.2024 в 12:31
Смогла похудеть, вставила зубы
08.02.2024 в 12:28
В Бурятии вновь произошел пожар в дацане
08.02.2024 в 12:11
В Бурятии пассажирка поезда пила алкоголь, не реагируя на замечания проводника
08.02.2024 в 11:55
В Улан-Удэ задержали еще одного адвоката
08.02.2024 в 11:53
В Бурятии возьмутся за преображение Кяхты
08.02.2024 в 11:44
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В Бурятии сироте выдали квартиру с плесенью и мышами
Девушка из Закаменска сняла на видео, в каких условиях она живет
08.02.2024 в 13:35
В Улан-Удэ обсудили развитие энергетических мощностей
Предстоит большая работа по строительству и модернизации генерирующего оборудования на городских ТЭЦ
08.02.2024 в 13:13
В Бурятии за январь поступило 52 заявки на поиск людей
Отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги за первый месяц 2024 года
08.02.2024 в 12:42
Центру помощи детям «Добрый» исполнилось 100 лет
Главная цель работы сотрудников Центра - устройство сирот в семью
08.02.2024 в 12:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru