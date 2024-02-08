В Улан-Удэ студенты разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО

В Улан-Удэ студенты Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО. Дизайн выполнен в конструкторском бюро «Силуэт», а маскировочные «листья» к нему вырезают с помощью лазерной установки в центре молодёжного инновационного творчества «Технолаб» машиностроительного факультета. Об этом в соцсетях рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.





«Разработка полностью учитывает пожелания военных: костюм можно быстро надеть и снять, некоторые детали могут выполнять функции кровоостанавливающего жгута, фурнитура бесшумная, элементы костюма не имеют бликов. Свою разработку студенты представили на выставке «Россия» на ВДНХ в Дни науки. Наши воины на передовой ценят высокие эксплуатационные свойства камуфляжных комплектов. Они прошли испытания в бою. С сентября 2022 года студенты Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления пошили и отправили на фронт уже более 30 маскировочных комплектов. Студенты говорят, что обязательно будут и дальше работать», - сообщил глава республики.





По словам главы, костюм назван креативно – «Шаман». При этом есть летний и зимний варианты камуфляжа.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова