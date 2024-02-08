Общество 08.02.2024 в 12:42

В Бурятии за январь поступило 52 заявки на поиск людей

Отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги за первый месяц 2024 года
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии за январь поступило 52 заявки на поиск людей
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Республики Бурятия обнародовал статистику за январь 2024 года.

В январе в отряд «ЛизаАлерт» поступило 52 заявки на поиск пропавших людей по всей Республике Бурятия. Из них найдены живыми - 42, найдены погибшими - 1, не найдены -  6 человек.

Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.

- Берегите себя и своих близких, - призывают поисковики. 

Напомним, добровольцы нам рассказали, как работали в прошлом году и раскрыли секреты ведения поисков. За 2023 год отряд получил 1039 заявок на поиск из Бурятии. В день приходило в среднем по семь заявок, но пик ожидаемо пришелся на лето, поскольку в теплое время года люди чаще уходят из дома и теряются. 27 человек так и не было найдено.

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии сироте выдали квартиру с плесенью и мышами
08.02.2024 в 13:35
В Улан-Удэ обсудили развитие энергетических мощностей
08.02.2024 в 13:13
В Бурятии за январь поступило 52 заявки на поиск людей
08.02.2024 в 12:42
Центру помощи детям «Добрый» исполнилось 100 лет
08.02.2024 в 12:32
В Улан-Удэ студенты разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО
08.02.2024 в 12:31
Смогла похудеть, вставила зубы
08.02.2024 в 12:28
В Бурятии вновь произошел пожар в дацане
08.02.2024 в 12:11
В Бурятии пассажирка поезда пила алкоголь, не реагируя на замечания проводника
08.02.2024 в 11:55
В Улан-Удэ задержали еще одного адвоката
08.02.2024 в 11:53
В Бурятии возьмутся за преображение Кяхты
08.02.2024 в 11:44
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В Бурятии сироте выдали квартиру с плесенью и мышами
Девушка из Закаменска сняла на видео, в каких условиях она живет
08.02.2024 в 13:35
В Улан-Удэ обсудили развитие энергетических мощностей
Предстоит большая работа по строительству и модернизации генерирующего оборудования на городских ТЭЦ
08.02.2024 в 13:13
Центру помощи детям «Добрый» исполнилось 100 лет
Главная цель работы сотрудников Центра - устройство сирот в семью
08.02.2024 в 12:32
В Улан-Удэ студенты разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО
Он получил название «Шаман»
08.02.2024 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru