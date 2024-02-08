Общество 08.02.2024 в 12:42
В Бурятии за январь поступило 52 заявки на поиск людей
Отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги за первый месяц 2024 года
Текст: Ольга Лазарева
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Республики Бурятия обнародовал статистику за январь 2024 года.
В январе в отряд «ЛизаАлерт» поступило 52 заявки на поиск пропавших людей по всей Республике Бурятия. Из них найдены живыми - 42, найдены погибшими - 1, не найдены - 6 человек.
Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.
- Берегите себя и своих близких, - призывают поисковики.
Напомним, добровольцы нам рассказали, как работали в прошлом году и раскрыли секреты ведения поисков. За 2023 год отряд получил 1039 заявок на поиск из Бурятии. В день приходило в среднем по семь заявок, но пик ожидаемо пришелся на лето, поскольку в теплое время года люди чаще уходят из дома и теряются. 27 человек так и не было найдено.
В январе в отряд «ЛизаАлерт» поступило 52 заявки на поиск пропавших людей по всей Республике Бурятия. Из них найдены живыми - 42, найдены погибшими - 1, не найдены - 6 человек.
Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.
- Берегите себя и своих близких, - призывают поисковики.
Напомним, добровольцы нам рассказали, как работали в прошлом году и раскрыли секреты ведения поисков. За 2023 год отряд получил 1039 заявок на поиск из Бурятии. В день приходило в среднем по семь заявок, но пик ожидаемо пришелся на лето, поскольку в теплое время года люди чаще уходят из дома и теряются. 27 человек так и не было найдено.
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