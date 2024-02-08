В Улан-Удэ обсудили развитие энергетических мощностей

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев в ходе рабочей встречи обсудили вопросы реализации инвестпрограммы компании, повышения надежности и энергетической эффективности источников теплоснабжения – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также закрытия старых угольных котельных.– Мы будем определять и рекомендовать перечень объектов, ремонт на которых должен осуществляться в приоритетном порядке. В Улан-Удэ один из самых долгих отопительных сезонов среди российских городов. Поэтому совместно и планомерно будем реализовывать мероприятия для повышения надежности инфраструктуры теплоснабжения. Ранее «ТГК-14» при взаимодействии с городскими и региональными властями уже инвестировала в обновление и модернизацию городской инфраструктуры, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Также обсуждались текущие вопросы производственной деятельности и перспективы увеличения тепловых мощностей в столице. Как отметил Константин Люльчев, модернизация существующего оборудования и реконструкция инженерных сетей являются основой мастер-плана Улан-Удэнской агломерации, утвержденного в рамках перечня поручений Президента РФ.- Предстоит большая работа по строительству и модернизации генерирующего оборудования на Улан-Удэнских ТЭЦ, - рассказал Константин Люльчев. - В рамках федеральной программы обновления оборудования тепловых электростанций (КОММод) на ТЭЦ-1 планируем реконструкцию котлоагрегата №2 с увеличением тепловой мощности станции на 90 гигакалорий. На Улан-Удэнской ТЭЦ-2 будут установлены новые бойлеры. Строительство новой генерации на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 – совместный долгосрочный стратегический проект с Правительством Бурятии, который может стать основой развития Улан-Удэ.