Общество 08.02.2024 в 13:13

В Улан-Удэ обсудили развитие энергетических мощностей

Предстоит большая работа по строительству и модернизации генерирующего оборудования на городских ТЭЦ
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ обсудили развитие энергетических мощностей
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев в ходе рабочей встречи обсудили вопросы реализации инвестпрограммы компании, повышения надежности и энергетической эффективности источников теплоснабжения – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также закрытия старых угольных котельных.

– Мы будем определять и рекомендовать перечень объектов, ремонт на которых должен осуществляться в приоритетном порядке. В Улан-Удэ один из самых долгих отопительных сезонов среди российских городов. Поэтому совместно и планомерно будем реализовывать мероприятия для повышения надежности инфраструктуры теплоснабжения. Ранее «ТГК-14» при взаимодействии с городскими и региональными властями уже инвестировала в обновление и модернизацию городской инфраструктуры, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Также обсуждались текущие вопросы производственной деятельности и перспективы увеличения тепловых мощностей в столице. Как отметил Константин Люльчев, модернизация существующего оборудования и реконструкция инженерных сетей являются основой мастер-плана Улан-Удэнской агломерации, утвержденного в рамках перечня поручений Президента РФ.

- Предстоит большая работа по строительству и модернизации генерирующего оборудования на Улан-Удэнских ТЭЦ, - рассказал Константин Люльчев. - В рамках федеральной программы обновления оборудования тепловых электростанций (КОММод) на ТЭЦ-1 планируем реконструкцию котлоагрегата №2 с увеличением тепловой мощности станции на 90 гигакалорий. На Улан-Удэнской ТЭЦ-2 будут установлены новые бойлеры. Строительство новой генерации на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 – совместный долгосрочный стратегический проект с Правительством Бурятии, который может стать основой развития Улан-Удэ.

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии сироте выдали квартиру с плесенью и мышами
08.02.2024 в 13:35
В Улан-Удэ обсудили развитие энергетических мощностей
08.02.2024 в 13:13
В Бурятии за январь поступило 52 заявки на поиск людей
08.02.2024 в 12:42
Центру помощи детям «Добрый» исполнилось 100 лет
08.02.2024 в 12:32
В Улан-Удэ студенты разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО
08.02.2024 в 12:31
Смогла похудеть, вставила зубы
08.02.2024 в 12:28
В Бурятии вновь произошел пожар в дацане
08.02.2024 в 12:11
В Бурятии пассажирка поезда пила алкоголь, не реагируя на замечания проводника
08.02.2024 в 11:55
В Улан-Удэ задержали еще одного адвоката
08.02.2024 в 11:53
В Бурятии возьмутся за преображение Кяхты
08.02.2024 в 11:44
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В Бурятии сироте выдали квартиру с плесенью и мышами
Девушка из Закаменска сняла на видео, в каких условиях она живет
08.02.2024 в 13:35
В Бурятии за январь поступило 52 заявки на поиск людей
Отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги за первый месяц 2024 года
08.02.2024 в 12:42
Центру помощи детям «Добрый» исполнилось 100 лет
Главная цель работы сотрудников Центра - устройство сирот в семью
08.02.2024 в 12:32
В Улан-Удэ студенты разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО
Он получил название «Шаман»
08.02.2024 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru